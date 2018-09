CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOTIFICAROMA Una busta gialla aperta in diretta Facebook: contiene la comunicazione ufficiale dell'avviso di garanzia per sequestro di persona emesso nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per il caso della nave Diciotti. È stata consegnata dai carabinieri di Palermo ieri pomeriggio al responsabile del Viminale, e lui, come d'abitudine, ha scelto di leggerla online, con le migliaia di followers che lo seguono in diretta sui social. Senza cravatta, con la giacca blu, una lattina di Fanta sul tavolo, Salvini sorride, lancia...