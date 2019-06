«La nostra vita nelle mani di Boric e gli altri: la Madonna mi ha salvato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIABELLUNO La mattina di lunedì 19 settembre 2016 a Ghat, dove aveva appena terminato dei lavori per l'aeroporto Danilo Calonego è stato rapito nel sud della Libia al confine con l'Algeria. Il commando armato ha prelevato lui e altri due tecnici che lavoravano per la ditta Conicos di Mondovì (oltre a Calonego il piemontese Bruno Cacace, che ancora oggi porta le conseguenze fisiche di quella prigionia e un italo-canadese). Da lì 47 interminabili giorni che Calonego racconta in un libro-diario dal titolo Nel braccio della morte....