La «non sfiducia tecnica» con soli 21 voti tornano le formule da Prima Repubblica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I NUMERI ROMA La Prima Repubblica si vendica sulla Seconda e all'alba di un'era nuova che non riesce ancora a profilarsi all'orizzonte, per usare un eufemismo, è tutto un fuoco d'artificio di formule trite da vecchi marpioni democristiani, comunisti, socialisti... Ecco allora, nelle trattative in vista del «governo del cambiamento» che non decolla, il fiorire di un campionario completo di convergenze parallele, consultazioni informali, staffette, governi tecnici, del presidente, balneari, di unità nazionale e d'emergenza. Si è detto di...