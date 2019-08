CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOMINAVENEZIA Nella serata di ieri, dopo settimane in cui si erano ipotizzati professionisti più o meno noti per la supervisione del Mose, ecco apparire l'uomo che ha sparigliato le carte: il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, d'intesa con il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha individuato nell'ingegnere Gaetano De Stefano il nome da proporre a Palazzo Chigi per ricoprire il ruolo di commissario straordinario al Mose.De Stefano, 44 anni, è ufficiale dei Carabinieri, dottore di ricerca in Ingegneria e attualmente...