LA NOMINA

TREVISO Ha sbaragliato gli altri concorrenti, con una differenza di quasi 17 punti. E non poteva che essere così perché Sandro Cinquetti, 63 anni veronese di nascita, trevigiano d'adozione, è un professionista di ampia fama, anche a livello nazionale in ambito preventivo. Ora è il nuovo direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (Sisp) dell'Usl 1 Dolomiti. Prenderà il posto del dottor Fabio Soppelsa, che in piena emergenza covid aveva rinviato la pensione di due mesi. Ma il passaggio non sarà immediato: Cinquetti è impegnato nella guerra contro il covid a Treviso, dove era direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Usl 2. E Soppelsa sta combattendo a Belluno. Solo una tregua dell'epidemia potrebbe permettere il cambio alla direzione.

IL CONCORSO

«In piena emergenza covid - spiegano dalla Usl in una nota - , il concorso è stato espletato in tempi rapidi e in modalità telematica per consentire a breve la copertura del ruolo chiave di direttore del Sisp. A fine febbraio, Fabio Soppelsa, direttore del Sisp e del Dipartimento di Prevenzione dell'Usl Dolomiti, aveva differito di due mesi la data della pensione, posticipandola al 1° maggio, vista la particolare complessità della situazione legata alla diffusione del Coronavirus. La procedura per il conferimento del nuovo incarico di direttore del SISP era già stata avviata a dicembre 2019 ed si è conclusa ieri con la nomina di Sandro Cinquetti». L'incarico ha durata quinquennale rinnovabile.

IL CURRICULUM

Classe 1957, veronese di nascita, trevigiano di adozione, dopo la maturità scientifica conseguita nel 1976, si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1982 all'Università degli Studi di Padova e si è successivamente specializzato in Ematologia Generale (1985), in Igiene e Medicina Preventiva (1989) e in Medicina Legale (1993). Nel 1984 ha iniziato l'itinerario professionale all'allora ULSS di Pieve di Soligo. Ha percorso tutti i livelli della carriera nella disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, giungendo nel 1998 alla posizione di Direttore del Dipartimento di Prevenzione. Nel biennio 1997 1998 ha svolto il ruolo di Direttore Sanitario dell'Azienda dei servizi sanitari nr. 6 Friuli Occidentale di Pordenone. Da gennaio 2006, per oltre 7 anni, è stato Direttore Sanitario dell'Azienda dell'ex ULSS 7 di Pieve di Soligo (TV). Attualmente è direttore della struttura complessa Servizio igiene e sanità pubblica dell'Azienda Ulss 2 Marca trevigiana. Cinquetti è stato inoltre Coordinatore Responsabile del Coordinamento Regionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCMR) e Coordinatore Responsabile del Coordinamento Regionale per gli Screening Oncologici (CRSC) della Regione del Veneto. Ha all'attivo numerose pubblicazioni scientifiche, oltre a partecipazioni a convegni ed eventi formativi. È stato docente universitario al corso di laurea per Assistenti Sanitari dell'Università di Padova. Sandro Cinquetti è socio vitalizio della Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica della quale è attuale Presidente della Sezione Triveneto. In questi giorni sta coordinando l'operazione al Palaverde di Treviso dove si stanno facendo tamponi a tappeto sugli operatori dei servizi essenziali.

IL BENVENUTO

«Ringrazio il dottor Fabio Soppelsa per la disponibilità e la responsabilità dimostrata nel restare in servizio in questo momento di particolare complessità. La scelta denota dedizione all'Azienda e un forte senso etico», sottolinea il Direttore Generale Adriano Rasi Caldogno «do il benvenuto al dottor Sandro Cinquetti, professionista di altissimo livello, nella squadra dell'Ulss Dolomiti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA