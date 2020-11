LA NOMINA

BELLUNO «Terminata, speriamo il più presto possibile, la pandemia, ci attende comunque uno scenario post bellico, perciò ci sarà bisogno di risposte straordinarie»: Massimiliano Paglini è ben consapevole dell'arduo compito che attende la Cisl di Treviso e Belluno e l'intero sistema socio-economico nei mesi a venire. È lui il nuovo segretario confederale designato del sindacato. L'elezione ufficiale avverrà domani, nel Consiglio generale, convocato in videoconferenza per rispettare le prescrizioni anti contagio (una première per l'organizzazione, a livello locale e non solo): vista l'ampia condivisione sulla candidatura e sul progetto raccolta nelle consultazioni con le categorie e nell'esecutivo confederale, però, è pressoché scontato l'esito del voto dei 132 componenti del parlamentino.

IL CURRICULUM

Trevigiano, 52 anni, attuale segretario organizzativo e amministrativo, già al timone della sigla dei lavoratori delle banche e delle assicurazioni dal 2009 e fino all'ingresso nel vertice della confederazione e responsabile per il gruppo Veneto Banca nella categoria nazionale, Paglini subentrerà a Cinzia Bonan, a sua volta eletta a inizio ottobre nella segreteria regionale, dove si occuperà, in particolare, di politiche sociali e sanitarie, pubblico impiego, scuola, contrattazione e sviluppo del territorio, turismo, pari opportunità e migrazione. «La sua candidatura - spiega Bonan, alla guida dell'unione territoriale da marzo 2017 - è l'esito di un percorso che premia il lavoro svolto in questo anno e mezzo da Massimiliano».

LE CARICHE

Il Consiglio sarà chiamato a rinnovare l'intera segreteria, decaduta, da regolamento, con le dimissioni del segretario generale. Oltre a Paglini ne faranno parte altre due persone, tra cui almeno una donna. L'attuale segretario aggiunto Rudy Roffaré continuerà a seguire le proprie deleghe, in uno staff di altri tre membri, costituito proprio per rafforzare l'apice dirigenziale. «Prendere il volante di una macchina in corsa già non era non semplice in tempi ordinari, farlo ora, con questa pandemia, è ancora più complicato commenta il prossimo segretario -. Ma la Cisl Belluno Treviso è un'organizzazione solida e pensiamo di aver messo in piedi una squadra di alto valore, con le competenze migliori che possiamo esprimere e includendo tutti gli ambiti del mondo del lavoro, per dare risposte a tutte le problematiche da affrontare». Che queste non siano poche o di poco conto, non se lo nasconde neppure Bonan. A partire dei contraccolpi sull'occupazione.

Mattia Zanardo

