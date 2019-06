LA NOMINA BELLUNO Quello di Lorraine Berton, numero uno degli industriali Bellunesi,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOMINABELLUNO Quello di Lorraine Berton, numero uno degli industriali Bellunesi, è il primo profilo locale che passa di rango per gestire la faccenda Olimpiadi. Ieri il Consiglio generale di Confindustria le ha affidato le chiavi del nuovo Tavolo nazionale Sport e Grandi Eventi. Una cabina di regia per iniziare a gestire l'appuntamento a cinque cerchi. A comunicarglielo è stato il Presidente nazionale, Vincenzo Boccia. «Porterò con me la voglia e la forza che contraddistingue gli imprenditori dei territori alti, abituati a lavorare tra...