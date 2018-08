La new town per gli sfollati un nuovo quartiere per ripartire

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EMERGENZAGENOVA Una new town per gli sfollati che ora hanno tutta la vita in una valigia, in sacchi neri della spazzatura, l'essenziale raccolto in fretta dalla casa inagibile con il caschetto in testa e i vigili del fuoco che aprono la strada. L'esistenza nomade dei 632 sfollati del ponte Morandi, gli abitanti del quartiere che - prima che crollasse - si affacciavano alla finestra e avevano il viadotto a trenta metri dalla cucina, ripartirà da un quartiere da costruire. Nel frattempo da oggi alcuni di loro avranno un nuovo appartamento:...