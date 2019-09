LA NEW ENTRY TREVISO Un nuovo patto tra i medici di famiglia e gli specialisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NEW ENTRYTREVISO Un nuovo patto tra i medici di famiglia e gli specialisti degli ospedali per tagliare le liste d'attesa, definendo protocolli e linee guida comuni. La parola d'ordine è appropriatezza nella prescrizione di visite ed esami. Il nuovo direttore sanitario dell'Usl della Marca, Livio Dalla Barba, 60 anni, arrivato dalla direzione degli ospedali di Dolo-Mirano per sostituire Marco Cadamuro Morgante, comincerà da qui. Ci sono due obiettivi: ridurre le liste d'attesa per visite ed esami e contenere i tempi di risposta nel pronto...