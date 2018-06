CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La Neurochirurgia di Belluno non effettua più operazioni. Già da febbraio non erano possibili nella notte. Ora al San Martino il neurochirurgo è presente solo per l'attività ambulatoriale, e stop. Per qualsiasi tipo di intervento, programmato o urgente, la via obbligatoria è quella per Treviso. Casomai qualcuno non l'avesse capito. Il direttore medico dell'Usl 1 Raffaele Zanella: «Non abbiamo la degenza, per cui non possiamo operare». Tutt'altro che tranquilli i cittadini, soprattutto quelli delle zone più montane della provincia,...