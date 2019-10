La necessità di dare agli Usa un risposta forte sui dazi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Romano Prodi La battaglia commerciale in corso fra Stati Uniti e Europa nasce da un caso specifico ma è parte di un'ormai lunga guerra che, almeno per ora, non da segno di volere finire. La causa occasionale è la sentenza riguardante la lunga e nota controversia sui sussidi che l'Unione Europea avrebbe dato al Consorzio dell'Airbus. Questo è tuttavia solo un aspetto dell'ormai consolidata strategia americana di passare dal multilateralismo al bilateralismo sia in politica sia in economia.Dal punto di vista economico la decisione di...