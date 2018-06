La nave Usa di soccorso butta i cadaveri in mare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAVERSATAROMA Quarantuno migranti soccorsi e dodici cadaveri lasciati in mare. Spariti, forse inghiottiti dall'acqua, nonostante il caso avesse voluto che la nave Trenton della Marina militare Usa incrociasse, proprio in quel momento, il carico di disperati. È un giallo il salvataggio dei passeggeri recuperati al largo della Libia. Perché, di quei corpi non si è saputo più niente, nonostante l'imbarcazione della ong Sea Watch che si trovava in zona, ha visto il momento in cui è avvenuto il soccorso e ha dichiarato: «41 naufraghi...