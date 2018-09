«La musica? Io cerco i soldi per comprare le putrelle»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SITUAZIONEPADOVA «Sto cercando soldi per mettere le putrelle, dobbiamo almeno puntellarlo». Il direttore del Conservatorio, Leopoldo Armellini, lo dice con rabbia sottaciuta. Non è rassegnato, no. Aspetta il piano delle istituzioni per mettere in salvo i suoi studenti. Perchè di incolumità ormai si tratta. Ma nel frattempo qualcosa deve fare. L'edificio è aperto in deroga, un ingegnere strutturista ha rilevato una situazione di pericolo grave. Insomma sembra la tipica storia all'italiana.L'ALTERNATIVAIl direttore, i suoi 903 studenti,...