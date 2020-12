TEATRO

VENEZIA Lavoratori della Fenice nuovamente in cassa integrazione per 15 giorni. Il Gran teatro è in forte sofferenza per la forzata chiusura dei concerti con il pubblico causata dall'emergenza Covid 19, proprio nel momento in cui ricominciava a vivere, con eventi effettuati in sicurezza.

In questa situazione di difficoltà il sovrintendente Fortunato Ortombina aveva già previsto di porre i lavoratori in cassa integrazione la settimana prossima - con la sospensione del concerto della Sinfonia n. 7 di Mahler diretto da Harmut Haenchen in programma il 12 dicembre -, ma il provvedimento è stato anticipato ad oggi (3 dicembre) per la presenza di alcuni casi di positività al Covid 19 nell'orchestra e nel coro.

POSITIVI IN ORCHESTRA

«Abbiamo avuto tre casi in orchestra tra i violinisti e due nel coro spiega il sovrintendente Ortombina -, il concerto in programma sabato, diretto da Frédéric Chaslin con musiche di Berlioz e ajkovskij, lo abbiamo annullato in forma precauzionale, solo per evitare la situazione peggiorasse. Se avessi applicato semplicemente le regole dei protocolli, isolando le persone che avevano sintomi, potevamo benissimo fare il concerto, ma ho preferito annullarlo in maniera preventiva, prima che si verificasse un focolaio, tanto più che ci saremmo comunque fermati dopo questo evento perché dovevamo metterci in cassa integrazione».

Il concerto era stato programmato il 5 e 6 dicembre con una media di 350-400 spettatori; a fine ottobre però hanno vietato le presenze di pubblico e il teatro ha continuato l'attività programmata in streaming gratuiti, senza repliche.

SENZA SPETTATORI

«È dal 23 ottobre che non ho uno spettatore pagante spiega ancora Ortombina -.Gli spettacoli in streaming, non possiamo farli a lungo perché senza l'incasso non siamo in grado di stare in piedi. La sicurezza per noi è sempre stata la priorità assoluta: quando abbiamo aperto a giugno lo abbiamo fatto senza pubblico perché i nostri lavoratori imparassero a muoversi in teatro per dei percorsi precisi e abbiamo fatto una settimana di concerti in streaming. A luglio abbiamo aperto al pubblico con piccoli gruppi di orchestra per evitare possibilità di assembramenti. Adesso abbiamo sospeso tutto per due settimane, tanto più che lo streaming ha dei costi, dobbiamo ogni volta dotarci di un server che porti telecamere. È doloroso fermarsi in cassa integrazione ma è assolutamente inevitabile. Non possiamo andare avanti così».

IL RIENTRO

«Riprenderemo la nostra attività il giorno 15 per fare il 19 dicembre il concerto di Natale in streaming diretto da Gianluca Capuano, in cui eseguiremo musiche di Corelli e Charpentier afferma Ortombina -. Il concerto di Capodanno si farà, la Rai ha confermato la diretta. Vedremo dai Dpcm se ci sarà la possibilità di avere degli spettatori o no. Lo scopriremo solo vivendo perché sappiamo, da indiscrezioni, che i teatri e i cinema rimarranno chiusi nel periodo delle feste a meno di un appiattimento della curva pandemica. Non so cosa si intenda esattamente ma comunque l'1 gennaio il concerto ci sarà. Ovviamente sono annullati i concerti di Capodanno del 29, 30 e 31 dicembre: non abbiamo nessuna certezza rispetto al pubblico ed è già stato un problema restituire i soldi di tutti quanti avevano comprato il biglietto dei concerti».

Daniela Ghio

