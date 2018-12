CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MURANO DEL VETROVENEZIA I tempi bui per Murano si allontanano. E dopo la ripresa registrata dal mercato nel vetro nel 2016, confermata nel 2017, anche il 2018 si sta chiudendo come un anno positivo per l'isola delle fornaci. «Non possiamo dire che la crisi sia del tutto superata - mette le mani avanti l'imprenditore Luciano Gambaro, presiedente del Consorzio Promovetro - ma i segnali che abbiamo continuano ad essere positivi, grazie soprattutto al mercato estero». Il Consorzio, che riunisce una cinquantina di aziende (le partite Iva...