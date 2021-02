LA MOVIDA IN CENTRO

VENEZIA Adesso basta. Chi sperava nell'autoregolazione dei maggiori luoghi di ritrovo della città ha dovuto alzare definitivamente le mani. Non c'è nulla da fare: è successo quest'estate e si è ripetuto questo fine settimana, la zona gialla viene interpretata come un globale liberi tutti. Uno degli epicentri dell'aperitivo in città è Riviera XX Settembre (ieri peraltro teatro di una violenta rissa). E dopo l'ennesimo intervento della polizia locale ora si sta pensando di metterla a numero chiuso. «L'idea che stiamo sviluppando - spiega il comandante generale della polizia locale Marco Agostini - è quella di chiudere non appena si raggiunge un limite di persone che potenzialmente può creare assembramenti. È un po' lo stesso sistema utilizzato per i Navigli a Milano».

Un metodo che potrebbe riguardare non solo la Riviera. «L'intenzione è quella di applicare questo metodo per varie zone della città, stiamo decidendo in queste ore». Riviera XX Settembre a Mestre e gli Ormesini a Venezia sono un po' le due facce della questione tra laguna e terraferma. «Ci siamo stufati - continua Agostini - sono soprattutto ragazzini, molti minori. Non indossano le mascherine, non rispettano le regole. Se poi si comincia ad avere pienoni il lunedì sera, come ieri appunto, è evidente che non è possibile andare avanti così, è necessario prendere delle contromisure».

LE ALTRE MISURE

Ieri, in attesa della prossima riunione del Cosp dedicata al fine settimana di Carnevale, in Comune c'è stato un vertice tra le varie direzioni, tra cui Commercio e Polizia locale per organizzare le prossime mosse a livello locale. Ovviamente, l'auspicio è che la richiesta avanzata alla Regione da tutti i Comuni capoluogo possa essere esaudita. I sindaci hanno infatti chiesto al governatore Luca Zaia di riproporre la zona gialla Plus, con l'obbligo dalle 15 per i bar di servire solo i clienti seduti al tavolino.

Per zone affollate e prese d'assalto dai giovani a Venezia, come fondamenta dei Ormesini, ma anche l'Erbaria, il Comune sta valutando di introdurre il divieto di vendere bibite da asporto.

Oggi è in programma una nuova riunione dell'assessorato al Commercio con le categorie economiche interessate dai possibili provvedimenti.

L'assessore Sebastiano Costalonga, ma sarebbe anche la visione del sindaco Luigi Brugnaro, è che le attività debbano poter lavorare e non possano essere chiuse di nuovo per ordinanza. Però con più presenza delle forze dell'ordine.

«Gli esercenti, se rispettano tutte le regole che li riguardano - commenta Costalonga - non possono essere considerati responsabili di quello che succede sulla pubblica via. Si faranno anche più controlli, atti di sensibilizzazione sulla gente e se non fosse sufficiente, anche le multe»

