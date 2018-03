CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MOVIDA ESTIVAROVIGO «Stop all'aperitivo del giovedì sera in piazza Garibaldi: il Caffè Borsa dovrà ridimensionare l'evento». Il Comune ha deciso di mettere dei paletti all'appuntamento estivo che da ben 3 anni si svolge in centro e riempie la piazza di giovani fino a tarda serata. Dopo tre edizioni l'Amministrazione, l'altro giorno, ha infatti annunciato lo stop alla movida. Il Caffè Borsa, d'ora in poi, potrà dunque organizzare eventi di questo tipo solo se rispetterà il nuovo regolamento in vigore.PLATEATICI«Le ultime regole sui...