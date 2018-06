La mossa di Emmanuel spacca Parigi Le Pen al veleno: ci farà odiare da tutti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAPARIGI - Come una «lebbra», lievitano quelli che detestano l'Europa: Emmanuel Macron non improvvisa mai, nemmeno quando parla a braccio. E non ha improvvisato nemmeno ieri a Quimper, in Bretagna, in un discorso che vale come fischio d'inizio della campagna per le Europee dell'anno prossimo, come scelta di campo, come dichiarazione di ostilità a chi, in casa, lo accusa di essere troppo tenero o al contrario troppo duro con i migranti, e a chi in Europa, Italia per prima anche se mai la cita, «dice il peggio», minaccia «le...