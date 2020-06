NELLE VALLI

PORDENONE Il suono del motore delle moto come colonna sonora della strada 252, la porta della montagna pordenonese. Un cielo non dei più clementi, ma senza pioggia. E quasi tutte le attrazioni aperte, dalle pareti ripide della Forra del Cellina alle gite a bordo del trenino rosso. La macchina del turismo pordenonese, naturalmente concentrato nell'area montana della provincia, è ripartita con un fine settimana andato oltre le aspettative, tra ristoranti (non ancora tutti aperti) pieni e prenotati e occasioni per conoscere il territorio che i pordenonesi - stanchi della quarantena e impossibilitati a spostarsi fuori dalla regione - non si sono lasciati scappare.

IL VIAGGIO

Il centro della fuga turistica dei pordenonesi che sono rimasti in provincia, allontanando la spiaggia e le sue mille regole anti-Covid, è stato rappresentato dalla Valcellina. le attività connesse alla gestione del Parco naturale dell Dolomiti friulane sono quasi tutte ripartite, e soprattutto le famiglie si sono tuffate alla riscoperta delle bellezze in quota. Una delle attrazioni più visitate è stata certamente la Forra del Cellina, il gioiello incastonato tra le pareti di roccia scoscese. Sabato, quando è scattata la riapertura dopo il periodo invernale - ma soprattutto dopo il lockdown - gli accessi sono stati più di 100, ma è ieri che si è registrato il vero boom, a tratti anche in atteso: più di 600 persone, infatti, hanno indossato i caschetti protettivi e hanno affrontato il camminamento che si imbocca dal ponte sul lago di Barcis. Gli operatori, adeguatamente formati, hanno spiegato ai visitatori tutte le nuove norme e hanno provveduto a sanificare i caschi dopo ogni visita. Le code all'ingresso sono sempre state disciplinate e il parcheggio pieno di auto testimoniava il successo dei primi due giorni di apertura dell'attrazione. Ha funzionato anche la ripartenza del trenino della Valcellina. Il convoglio, che percorre la vecchia strada panoramica, ha viaggiato sempre alla massima capienza. Le regole anti-contagio non consentono più di imbarcare una cinquantina di persone. Oggi ce ne stanno circa 25, considerando l'obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro e l'uso della mascherina. Ma pur con una capienza ridotta, l'attrazione ha dimostrato di funzionare.

AL LAGO

Lo specchio d'acqua dell'Aprilis di Barcis è quasi in secca. Ma questo si sapeva anche prima dell'arrivo del Coronavirus. Nonostante ciò hanno riaperto alcuni locali turistici del paesino leader della Valcellina, e sulle sponde del lago si sono ritrovati amici e famgilie per un picnic, una passeggiata o semplicemente per trovare un po' di pace. L'Uti aveva schierato sia la polizia locale che la Protezione civile, ma non ce ne sarebbe stato nemmeno bisogno, perché in nessun luogo della Valcellina si sono verificati i tanto temuti assembramenti, a conferma di come il turismo montano sia meno condizionato dalle restrizioni date dalle regole anti-contagio.

IN QUOTA

Anche a Piancavallo stanno riaprendo sempre più locali, dopo le prime serrande timidamente alzate già la scorsa settimana. Ieri il cielo a tratti nuvoloso ha scoraggiato gli amanti delle lunghe camminate in montagna, ma la località avianese ha accolto comunque un buon numero di turisti alla ricerca di tranquillità e di aria pulita.

M.A.

