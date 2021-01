LA PROTESTA

AGORDINO-ZOLDO «Chiediamo di poter lavorare, garantendo a ospiti e clienti tutte le sicurezze del caso. In alternativa, abbiamo bisogno di ristori urgenti perché non ce la facciamo più: quotidianamente dobbiamo sborsare tanti soldi per costi fissi, tasse e imposte che continuano a bussare alle nostre porte mentre gli incassi sono bassissimi, se non pari a zero, da mesi». E' un grido di aiuto pacato quello rivolto al Governo dagli operatori del turismo che ieri, in un clima di totale condivisione, hanno dato vita a tre manifestazioni di protesta pacifica a Falcade, a Rocca Pietore (assieme ai colleghi di Alleghe) e in Val di Zoldo (con la Val Fiorentina).

«E' stata la prima di future altre iniziative volte a farci sentire - annunciano - per cancellare questa incertezza che ci paralizza». Nonostante l'organizzazione in fretta e furia nel corso di lunedì pomeriggio, all'appuntamento si sono presentati numerosi tra titolari di attività ricettive, ristoratori, rifugisti, baristi, impiantisti, taxisti, negozianti, maestri di sci, noleggiatori di attrezzatura sportiva e altre categorie travolte dalla sospensione della stagione invernale.

«E' da più di un mese che non vediamo l'ora di poter riaccogliere i turisti, continuando a sostenere un sacco di costi pur di essere pronti in qualsiasi momento a girare le chiavi delle porte delle nostre strutture. Ma di fronte all'ennesimo slittamento, sinceramente, ci sentiamo presi in giro - afferma Marzia Balestra, gestore di un campeggio - La questione montagna è il fanalino di coda degli interessi del Governo che ha tacciato lo sci come la peste bubbonica, pensando che a saltare fosse solo lo sport di pochi privilegiati e dimenticando invece che dietro di esso ci sono svariate centinaia di lavoratori. Roma consente ad esempio l'apertura dei centri commerciali, dove si registrano altro che assembramenti... Ha dato il via perfino alle crociere delle navi, dove migliaia di persone convivono in superfici ristrette. E invece continua a dire no alla montagna, con i suoi spazi infiniti».

«C'è una confusione tale che siamo tutti immobilizzati - sottolinea Fiorenza Manfroi -: ne ho la chiara percezione nel mio ruolo di responsabile dell'ufficio di promozione turistica PromoFalcade. Da una parte il Governo dice alle strutture ricettive di restare aperte, e quindi di spendere a solo titolo d'esempio migliaia di euro in riscaldamento, ma poi vieta gli spostamenti delle persone. In pratica, stiamo aspettando qualcuno che non giungerà mai. Come non stanno arrivando adeguati ristori. La situazione è veramente drammatica. L'evento odierno potrebbe essere il primo di una lunga serie: andremo avanti ad oltranza, con il medesimo spirito di amicizia e coesione».

A MALGA CIAPELA DI ROCCA «Qua c'è tanta gente che naviga a vista, tra spese da affrontare e introiti azzerati da mesi - dice Lucia Farenzena, titolare di un'agenzia che affitta appartamenti -; dipendenti che hanno finito la cassa integrazione e proprietari di attività che non sanno più che santo pregare. Di fronte a tutto ciò il Governo si dimostra incapace di offrire aiuti e previsioni su tutti i fronti. Infatti continuano a esserci molti morti per Covid-19 ma ce ne saranno altrettanti di fame se si andrà avanti di questo passo. Roma ci deve invece far lavorare, con tutte le accortezza del caso che già sono state predisposte dalle varie attività: si dia più serenità alle persone e meno attenzione alle poltrone».

«Comprendiamo le ragioni del flash mob - affermano i parlamentari leghisti Paolo Saviane e Mirco Badole - Siamo di fronte a operatori ormai stremati da continue insicurezze nonché da promesse fatte e non mantenute dal Governo che tende a voler far ricadere su altri ogni responsabilità. E' da dicembre che chiediamo lumi sul futuro della montagna con varie interrogazioni, tutte cadute nel vuoto. Ma continueremo a farlo finché non avremo risposta».

