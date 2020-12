IN GINOCCHIO

PORDENONE Due giorni di forti piogge hnno piegato il Friuli occidentale. La montagna è isolata in più zone. E in pianura ieri il Meduna è esondato a sud di Pordenone. Dove ieri sera faceva paura anche il Noncello sopra il limite di guardia. E in serata la comunicazione della Prefettura: tutte le scuole chiuse anche oggi. La Regione ha inoltre prorogato lo stop al trasporto pubblico loclae, treni e autobus ancora fermi.

Frane, smottamenti, allagamenti di abitazioni e alberi caduti al suolo. Tre comuni della montagna pordenonese Erto e Casso, Cimolais e Claut sono stati pesantemente colpiti dall'ondata di maltempo. Per raggiungerli, a causa dell'interruzione della strada regionale 251 a causa dell'esondazione del Cellina e di conseguenza del Varma, i vigili del fuoco delle quattro sedi del Comando di Pordenone sono stati costretti a salire dal versante di Longarone. Sono stati impegnati nelle attività di prosciugamento, messa in sicurezza di pali e alberi pericolanti e verifiche varie, garantendo contemporaneamente un presidio di prossimità per la sicurezza degli abitanti delle vallate isolate. Due i comuni più colpiti: Erto e Casso e Barcis. Situazione difficile nella frazione di Casso dove la viabilità, inizialmente interrotta, è stata ripristinata ieri pomeriggio. In località Spesse, invece, le abbondanti precipitazioni hanno mosso una frana, di un fronte di 40 metri, sotto la sr251. «Ciò ha rilevato il sindaco Antonio Carrara ha fatto sì che i pali della bassa tensione e della telefonia venissero trascinati a valle. Con conseguenti ripetuti blackout. Nei prossimi giorni, appena sarà possibile, faremo una valutazione dei danni».

VALCELLINA SFERZATA

A Barcis, ancora una volta, la sr251 è finita sott'acqua. Mastica amaro il sindaco Claudio Traina che, essendo ancora in quarantena per essere risultato positivo al Covid-19, si è comunque tenuto costantemente in contatto con i volontari della protezione civile. «Più che il Varma sottolinea Traina a invadere la sede stradale è stato il Cellina, tra Varma e Arcola, in prossimità della grande curva dove l'impresa che sta lavorando per realizzare la viabilità alternativa in destra lago di Barcis ha creato il suo campo base. Al di là dell'acqua che ha invaso la sr251, fortunatamente non ci sono stati altri particolari problemi». Allagamenti ad alcune abitazioni, nella notte tra sabato e domenica, si sono verificati nel comune di Cimolais dove, in via precauzionale, nei giorni scorsi era stata chiusa la strada della Val Cimoliana. Il sindaco Davide Protti ha seguito da vicino l'evoluzione del maltempo, senza tuttavia constatare grosse criticità. Non manca, tuttavia, da parte sua una nota polemica: «Purtroppo alcuni comuni della fascia montana tiene a precisare pagano a caro prezzo, ogni volta che si verificano abbondanti precipitazioni, quella situazione endemica legata al Cellina-Varma. Bisogna riconoscere gli sforzi attuati dall'attuale amministrazione regionale nel tentare di risolvere definitivamente il problema dell'allagamento della strada regionale. Ma è chiaro che, dopo tanti anni di disinteresse, era inevitabile che da certi fastidi non ci liberassimo in tempi rapidi. Sulla questione del Varma mi auguro che i sindaci dei comuni interessati facciano fronte comune e vadano fino in fondo». Se nelle prossime ore il maltempo almeno in montagna darà tregua, dopo le opportune valutazioni potrebbe iniziare, a Cimolais, il ripristino di quella viabilità momentaneamente interrotta. «Nulla in confronto tira un sospiro di sollievo Protti rispetto alla tempesta Vaia di due anni fa, quando le fortissime raffiche di vento avevano provocato lo schianto al suolo di numerosissimi alberi, creando danni ingenti». Infine Claut. Anche qui alcune case sono finite sott'acqua.

