IL RITRATTO

MEOLO «Aveva un cuore grande per tutti». Gli occhi velati dalle lacrime, la voce rotta dal dolore. Le parole sono quelle di Paola Pellin, la moglie di Giuseppe Gorghetto. La loro è stata una vita trascorsa assieme, divisa tra gli impegni del lavoro, la quotidianità e la passione per le moto. Una famiglia unita, ben voluta e conosciuta in paese, anche se riservata. Lui faceva il muratore, ma era soprattutto un grande appassionato delle due ruote. Dopo aver abitato a Musile, nel 1997 la famiglia si era trasferita a Meolo, al civico 26 di via Ca' Corner sud, una zona tranquilla, a pochi metri dalla Treviso mare e circondata dalla campagna. Ed è qui che ieri, da mattina a sera, si è consumato il lento pellegrinaggio di parenti e amici. Quasi un rito per cercare di alleggerire il dolore di una perdita così improvvisa.

Di fronte al cancello, ad accogliere tutti, c'è la moglie Paola. Da lei poche ma significative parole, dette in modo profondo: «Dico che Giuseppe aveva un cuore grande con tutti racconta la donna piuttosto di litigare abbandonava la discussione». Ad emergere è il ritratto di una persona molto legata alla famiglia e di un gran lavoratore. «Era un muratore aggiunge la donna in passato abbiamo vissuto a Musile, poi nel 1997 abbiamo acquistato questa casa e ci siamo trasferiti». Sullo sfondo la passione di sempre, quella per le moto, condivisa con la moglie. «La sua grande passione erano le motociclette dice ancora Paola la stessa che ora l'ha portato via. Era un interesse che condividevamo: anche io ho la mia moto, assieme siamo andati ovunque. Lui aveva avuto più di una moto. Per quest'ultima, come tutte del resto, aveva una cura meticolosa, era attento a tutto». Un'attenzione che Giuseppe traduceva in pratica anche quando montava in sella. «Era prudente dice ancora la moglie non faceva sciocchezze e aveva una discreta esperienza, proprio perché guidava da molti anni. Sulla strada faceva sempre attenzione. Non sappiamo cosa sia successo al momento dell'incidente, le prime informazioni sono quelle di una fuoriuscita autonoma». L'incidente è avvenuto lungo la Treviso mare, a poca distanza dall'abitazione della famiglia. «Era appena partito conclude la donna il giro della domenica mattina era un rito: percorreva la Treviso mare verso San Donà, poi tornava a Meolo per una sosta in piazza. A quel punto faceva ritorno a casa, accendeva la mia moto e assieme uscivamo per fare un altro giro. Lui partiva sempre prima di me, io preferivo uscire più tardi». E invece ieri, il giro in coppia si è tragicamente interrotto.

Una notizia terribile, che ha sconvolto tutta Meolo e tutto il Sandonatese, un territorio colpito da tante, troppe, morti sulla strada. Questa volta è toccato a un padre di famiglia. A ricordarlo sono anche gli amici di sempre, che lo descrivono come un grande lavoratore e una persona generosa. Ma anche come un padre e un marito legato alla propria famiglia, alla moglie e alla figlia Valentina, oggi trentenne. A svettare il grande amore per le due ruote, di fatto la passione della vita. Sempre in sella alle moto, con le quali ha compiuto diversi giri anche in compagnia. E sempre dimostrando una grande attenzione, evitando quindi comportamenti rischiosi. Ed è per questo che la tragedia di ieri diventa ancora più difficile da accettare. Ancora da fissare la data del funerale, prima bisognerà attendere il via libera dell'autorità giudiziaria che potrebbe decidere di far effettuare degli accertamenti sulla salma. (G.Bab.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA