La moglie lo caccia, in coda per un piumone

MESTRE (m.fus.) Quella del 41enne mestrino che sta caricando un enorme piumone nel baule della sua auto parcheggiata in via Einaudi, parte come un banale racconto di un primo giorno di saldi. Ma ben presto si rivela la storia di un amore che finisce e di una moglie spietata che lo lascia senza casa e senza soldi. «Mi ha lasciato e sono praticamente finito in mezzo a una strada. Così ho preso un appartamento in affitto e lentamente lo sto sistemando» è la sua versione dei fatti, di cui noi possiamo testimoniare solo l'acquisto del piumone....