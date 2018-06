La moglie avvisata di notte, non ha voluto dirlo alla figlia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALL'ARCELLAPADOVA È durata quasi un mese la speranza, poi l'altra notte la telefonata dal Centro grandi ustionati di Cesena: «Signora Todita, ci dispiace, ma suo marito non ce l'ha fatta». La donna si accascia sulla poltrona, ma non c'è tempo per lasciarsi andare al dolore. Il suo pensiero va alla figlia che è già a letto. Meglio lasciarla dormire, mandarla a scuola l'indomani e poi con calma, preparandola un po' alla volta, dirle che il suo adorato padre, non sarebbe più tornato a casa.Sergiu Todita era uscito presto quel 13 maggio,...