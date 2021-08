Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RINASCITAVENEZIA Sulla scia dei grandi eventi, Venezia rinasce. In chiave mondana e culturale, l'alta moda fa da traino alla ripartenza. Scegliendo la Laguna per presentare al mondo le loro collezioni, maison come Dolce & Gabbana esprimono il volto di metropoli internazionale della città sull'acqua, azionando un circolo virtuoso di visibilità e indotto economico. Fattori che mai come quest'anno conducono una ripresa post-Covid,...