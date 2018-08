La moda di togliere la targa per pagare multe più basse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSVENEZIA Venerdì notte i barchini sfrecciavano in Bacino San Marco, figurarsi se non correvano tra i canali più aperti e meno navigati. L'incidente mortale mostra un'altra faccia della laguna nelle notti d'estate, una faccia di morte. Basta salire a bordo di una barca e girare i canali al buio, come abbiamo fatto noi, per veder correre barche ultraleggere e ultrapotenti, con e senza luci, o con luci sbagliate. Molti motori sono stati truccati, aperti, come dicono i ragazzi, per raggiungere anche gli 80 chilometri all'ora e...