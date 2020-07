LA MOBILITAZIONE

PORDENONE Personale della sanità provinciale fermo per l'intera giornata di oggi. Lo sciopero di infermieri, medici, tecnici e amministrativi proclamato oltre un mese fa - dopo un lungo periodo di malcontento degli addetti e diverse richieste da parte del sindacato alla direzione dell'Azienda sanitaria - rischia di provocare disagi per i cittadini e per gli utenti sia negli ospedali che nei distretti territoriali. Saranno ovviamente garantiti tutti i servizi nei reparti, le urgenze e l'emergenza: molti i lavoratori precettati che lavoreranno con una sorta di fascia nera al braccio come segno di adesione alla protesta. Disservizi e disagi potrebbero verificarsi nell'ambito dei prelievi di sangue. Inoltre appuntamenti per esami e visite specialistiche non urgenti sono a rischio: potrebbero infatti saltare se il personale degli ambulatori aderirà alla protesta sindacale. In moltissimi anni uno sciopero dell'intero comparto sanitario del Friuli occidentale non si era mai visto.

LE MOTIVAZIONI

Le motivazioni che hanno portato il sindacato degli infermieri di Cgil, Cisl, Uil e Nursind (sigle alle quali poi si è aggiunto il sindacato confederale provinciale, oltre alle organizzazioni sindacali dei medici, incassata anche la solidarietà dei primari che comunque lavoreranno) affondano le radici e risalgono in parte anche ai momenti dell'emergenza sanitaria Covid-19 dei mesi scorsi. In particolare nel mirino del personale e del sindacato c'è quella che viene ritenuta una pesantissima situazione legata alla carenza di personale negli organici. A fronte di plurime richieste di proroga di contratti che scadevano e di conferme di infermieri e operatori socio-sanitari già durante l'emergenza - secondo il sindacato - non ci sarebbero state risposte. Diversi operatori non sono stati confermati: in circa due mesi si sono persi 25 posti, secondo il sindacato degli addetti somministrati, cioé dei lavoratori in affitto forniti dalla agenzie ex interinali. Ma quello che Cgil, Cisl e Uil contestano è soprattutto la mancanza di nuove assunzioni necessarie a mettere in sicurezza la sanità provinciale in questa fase di enorme difficoltà legata in particolare alla necessità di recuperare visite ed esami che sono stati sospesi nel periodo del lockdown. Un momento difficile in cui, proprio a causa della carenza negli organici, è difficile riuscire a garantire le ferie a tutto il personale. Ma al centro della protesta ci sono anche alcune esternalizzazioni di servizi sanitari, come la gestione del Primo soccorso di Maniago. Oltre alla contestatissima trasformazione della Rsa di Sacile in reparto Covid di emergenza. Alla direzione generale guidata da Joseph Polimeni, ma anche all'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, il sindacato ha rappresentato più volte «il malumore che da mesi serpeggia tra il personale nei reparti ospedalieri e nella sanità territoriale». Sottolineano anche i timori «per le politiche dei tagli e dei mancati investimenti nella sanità del territorio del Friuli occidentale». La giornata comincerà con due volantinaggi, di primo mattino, davanti agli ospedali di Pordenone e San Vito. Poi il presidio, dalle 9,30 alle 12,30 davanti alla sede dell'Asfo al Bronx di Pordenone.

STRAPPO SINDACALE

Lo sciopero, previsto da settimane, ha visto proprio alla vigilia uno strappo sindacale. La Fp Cisl regionale ha comunicato il raggiungimento di un accordo con l'Asfo su un nodo (relativo ai giorni di ferie durante il lockdown) che riguarda il personale occupato nei servizi in delega, cioé nei centri per disabili gestiti dai Comuni. Qualche decina di addetti sugli oltre 3.500 complessivi della sanità pordenonese. La Fp Cisl ha così revocato lo sciopero solo di quel personale. Una apertura che ha causato una bufera nel sindacato. La Fp Cgil ieri, chiedendo all'Asfo l'accesso agli atti e copia dell'intesa della quale era stata diffusa notizia, ha parlato di un accordo fantomatico aggiungendo che all'incontro con la direzione le sigle sindacali non sono state convocate. La Fp-Cisl regionale ha dovuto precisare con un dietrofront: si tratta di due vicende slegate e lo sciopero era revocato solo per i servizi in delega. E per rimediare alla inevitabile confusione le tre sigle sindacali Cgil-Cisl-Uil della sanità hanno dovuto ribadire con comunicati congiunti che lo sciopero unitario era confermato. E oggi per sottolineare il messaggio a Pordenone arriveranno anche i massimi vertici regionali delle tre confederazioni.

