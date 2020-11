LA MOBILITÀ

VENEZIA Un milione al mese e si possono riaprire le scuole in sicurezza su tutto il territorio metropolitano. Lo ha detto ieri il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro nel corso di un incontro con la ministra della pubblica istruzione, Lucia Azzolina, al quale hanno partecipato i dieci sindaci delle più importanti città italiane.

«Noi siamo pronti a partire in pochi giorni - ha detto Brugnaro - perché abbiamo predisposto già un piano assieme ai tecnici della nostra azienda di trasporto pubblico (Avm/Actv) il quale afferma che il fabbisogno di un milione è sufficiente per il trasporto in sicurezza degli studenti delle superiori. Abbiamo sentito alcune proposte e sappiamo che un contratto per la fornitura dei mezzi con autista vuoto per pieno costerebbe un milione. Comprensivo anche dello sforzo per mantenere il distanziamento alle fermate, anche con l'utilizzo di guardie giurate».

SOLDI ALLE CITTÀ

I soldi, ovviamente, devono essere a disposizione delle città, che devono predisporre i servizi. E a questo proposito, Brugnaro, dopo un esordio tranquillo, ha dato a modo suo la sveglia al Governo dicendo che le città si possono muovere se Palazzo Chigi ha un'idea di quando poter riaprire le scuole e ricominciare con la didattica in presenza. Azzolina ha infatti detto ai sindaci che ci sono ancora dubbi se riaprire le scuole prima (attorno all'Immacolata) oppure direttamente dopo Natale.

«Se dite di aver intenzione di far ripartire le scuole, significa che avete in mente una data - ha aggiunto - e nel caso vi prego di comunicarcela per tempo perché un servizio del genere non si fa partire da un giorno all'altro. E poi, bisogna che il Ministero alla Pubblica istruzione chieda a Gualtieri (ministro dell'Economia e Finanze) di trovare i soldi necessari. Noi come Venezia diciamo che serve un milione al mese e la nostra è una situazione molto particolare. Per le altre città, basta partire da una cifra del genere e renderla proporzionale agli abitanti. Insomma, è chiaro che non possiamo trovarci senza sapere se arrivano i soldi il giorno in cui direte che le scuole ripartono».

PROTOCOLLI

Sulla scia di Brugnaro anche altri sindaci hanno chiesto che vengano stanziati fondi speciali per il trasporto scolastico (è il caso del sindaco di Genova, Marco Bucci. Oppure come Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci, che ha sottolineato anche altri aspetti.

«Bisogna anche intervenire - ha detto Decaro - perché si fissino orari di ingresso e uscita davvero scaglionati. Servono poi protocolli sanitari univoci e chiari per fissare le modalità di tracciamento, di quarantena e utilizzo dei test rapidi».

FINESTRE APERTE

Brugnaro ha poi colto l'occasione per segnalare alla ministra una situazione su cui gradirebbe esistesse un coordinamento. «So che alcuni insegnanti delle medie e delle elementari fanno lezione con le finestre aperte forse d'accordo con i presidi, forse senza - ha concluso, sottolineando gli ottimi rapporti con la direzione scolastica provinciale - ma da noi al nord fa freddo. Questa cosa l'ho già segnalata in via ufficiale, perché sembra che con l'autonomia scolastica le città non possano dire nulla. Forse però sarebbe opportuno discuterne, visto che rappresentiamo oltre che i trasporti anche i genitori».

Michele Fullin

