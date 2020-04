LA MISSIONE

GAIARINE In trincea nell'avamposto del Covid-19: Bergamo. L'infermiere specializzato Ivan Coden, 32enne originario di Campomolino, lavorava nel pordenonese ed era in ferie forzate dopo le misure di emergenza del governo. Essendo un lavoratore privato, non poteva prestare la sua opera a un ente pubblico, così si è rivolto alla Croce rossa di Roma che lo ha indirizzato a Bergamo: due settimane in corsi a partire dal 25 marzo. «Ho trovato alloggio assieme a dei colleghi e ai ragazzi dell'esercito. Quando ho sentito le notizie di infermieri stremati e di urgenza di ricambi ho inoltrato subito la domanda alla Croce Rossa. Non volevo stare fermo a guardare. Qui al Giovanni XXIII facciamo due turni: sette ore di giorno e dieci di notte. Per fortuna non mancano mascherine e guanti, e nemmeno tute protettive. Finora nel reparto dove lavoro non ho visto morire nessuno. Ho visto invece gente che è stata dimessa ed è tornata a casa, e questo mi ha rincuorato. L'ospedale ha dieci anni ed era ben organizzato anche prima dell'emergenza. Certo, nessuno si aspettava una cosa del genere. Nonostante tutto hanno reagito bene e hanno ristrutturato i reparti in modo da essere il più efficienti possibile». Ivan che si è laureato a Padova, ed è rimasto stupito di come il reparto dove presta servizio (Chirurgia Covid) sia stato creato in mezza giornata. «Nel mio reparto, diviso in due, arrivano tutte le persone positive al virus con patologie che necessitano di attenzione pre o post chirurgica. L'altra metà è assegnata a pazienti con difficoltà respiratorie più o meno gravi. Poi, a seconda delle loro condizioni vengono spostati. Tutto ora sta funzionando al meglio, anche perché l'accesso al pronto soccorso non viene fatto per i pazienti positivi». Ivan non vuole essere considerato un eroe ma sottolinea che quello che lui e tutti gli infermieri e i medici in prima linea fanno è solo il loro dovere: quando non c'è un'emergenza la dedizione verso i pazienti è sempre la stessa: «Ci fa piacere che la gente ci dia affetto e vicinanza - continua Ivan - Speriamo che si ricordino di noi anche quando tutto questo sarà solo un brutto ricordo». Ivan tornerà dalla sua compagna il 16 aprile: «Dovevo rimanere 14 giorni ma ho deciso di prolungare di una settimana. C'è ancora tanto bisogno e si vede tanta stanchezza nei reparti, assieme alla determinazione e alla voglia di salvare quante più vite possibile».

Pio Dal Cin

