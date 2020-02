IN PRIMA LINEA

MIRANO La scorsa settimana, quando in Veneto è scoppiata l'emergenza, Elena Savoia si trovava a Venezia. Il suo telefono ha iniziato a squillare continuamente e da quel momento non ha più smesso. Da pochi giorni è tornata nel proprio studio oltreoceano, ma la sua attenzione è comunque proiettata sulla sua terra d'origine. Elena Savoia di Mirano, 47 anni, una laurea in Medicina a Bologna e una prestigiosa carriera da scienziata negli Stati Uniti, è vicedirettore del Centro per le grandi emergenze della scuola pubblica di Harvard. Con i colleghi dell'università americana ha studiato e affrontato tutte le più grandi emergenze sanitarie degli ultimi anni, dalla malaria al virus Zika. Ora è di nuovo in prima linea, perché il suo centro è pronto a contattare il governatore Zaia offrendo un prezioso aiuto. «Viste le mie origini veneziane - sorride la dottoressa Savoia, specializzata in igiene ed esperta di gestione comunicativa delle emergenze sanitarie - sarei ancor più fiera di poter mettere a disposizione le nostre competenze». Il centro di Harvard, infatti, è un'eccellenza di livello assoluto che collabora con l'Organizzazione mondiale della sanità.

LA CHIUSURA

«La decisione delle autorità di chiudere le scuole - premette Elena Savoia - è una scelta che condivido. È importante però spiegare ai cittadini le circostanze in cui vengono prese queste decisioni in modo da non creare aspettative irrealistiche su un controllo dell'epidemia a breve termine. Queste misure servono per diminuire la velocità con cui si trasmette il virus da persona a persona. Continueremo a leggere casi di infezione nel tempo, ma questo non deve spaventarci. È importante, in ogni caso, che fino a quando queste misure persisteranno le persone non continuino ad aggregarsi in altri modi. Se chiudiamo l'università - osserva - è importante che gli studenti stiano in casa e non si aggreghino altrove. In questo momento la raccomandazione più utile è quella di lavarsi le mani frequentemente con acqua e sapone. La situazione è ovviamente diversa per il nostro personale sanitario: siamo già in una situazione di carenza di medici e non possiamo permetterci di mettere a rischio la loro salute. Serve la massima protezione. Medici e infermieri devono essere messi in grado tutti di svolgere il loro lavoro con serenità sapendo che la loro famiglia è protetta».

LE PROSPETTIVE

La dottoressa Savoia è certa che il sistema sanitario riuscirà a far fronte all'emergenza. «La pandemia H1N1 (nota a tutti come febbre suina, ndr) è stata utile per testare diversi punti di risposta del sistema che ora dovranno essere potenziati. Di fondamentale importanza - sottolinea - è mantenere una comunicazione trasparente tra istituzioni e popolazione. Bisogna spiegare bene che c'è incertezza, che la scienza ha i suoi limiti, che la situazione cambia di giorno in giorno, ma anche che abbiamo imparato molto da emergenze precedenti quindi il sistema non parte da zero. E' importante che ci sia collaborazione tra istituzioni, inclusi centri di ricerca all'estero, in modo che le decisioni difficili possano essere prese in base alle migliori evidenze scientifiche disponibili». Da qui, dunque, la volontà del centro di Harvard di mettersi a disposizione del Veneto per aiutare a controllare l'epidemia. Con una veneziana in prima linea.

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

