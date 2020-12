LA MINORANZA

VENEZIA La risposta dell'opposizione alle dichiarazioni della conferenza di fine anno del sindaco Brugnaro e della giunta comunale, non si è fatta attendere. Con un bilancio di quanto realizzato in un'annata particolarmente drammatica. «Il sindaco non ha mai fornito dati sulla pandemia o invitato la gente a fare attenzione», le parole del consigliere Giovanni Andrea Martini (Tutta la Città insieme!). Soffermandosi sulla chiusura prolungata fino ad aprile 2021 dei Musei Civici. «Manca una visione della cultura come motore di formazione e lavoro. Senza considerare la movimentazione che essa porta in città. Dai trasporti («già quest'estate si sarebbe dovuta prevedere una nuova modalità di utilizzo), alla qualità dell'aria («non è stato fatto nulla»); dalla sicurezza, al taglio di determinati servizi come il Centro Darsena orientati all'aiuto delle persone in difficoltà.

IL NODO TRASPORTI

Il tema dei trasporti in previsione della riapertura delle scuole preoccupa anche Marco Gasparinetti (Terra e Acqua 2020). Per il quale gli sforzi messi in campo per assicurarla potrebbero non essere abbastanza. «Soprattutto nelle isole, dove c'è solo il vaporetto. Gli operatori privati, a Venezia, potrebbero contribuire come già in terraferma». Tuttavia Gasparinetti riconosce all'azione del sindaco, nella seconda parte del suo mandato, una maggiore capacità d'ascolto. Argomenti come l'equilibrio tra turismo e residenzialità e il regolamento edilizio introdotto quest'anno (si pensi all'obbligo delle fosse settiche nella città lagunare), «sono segnali in una certa direzione. Brugnaro ha dimostrato di non restare sordo alle richieste di chi lo contestava».

MUSEI, SEGNALE SBAGLIATO

E riguardo alla chiusura dei Musei Civici, il consigliere dissente in maniera netta: «E' un segnale sbagliato. Il Comune ha ricevuto i ristori per la mancata bigliettazione. I musei hanno percorsi sicuri e personale qualificato che non merita di rimanere in cassa integrazione». Più critica la pentastellata Sara Visman, per la quale Brugnaro «nonostante una promessa d'apertura in campagna elettorale verso l'opposizione, ha continuato ad avere spesso un atteggiamento di chiusura. Le urgenze? Sono dettate dal momento storico. E i trasporti sono di certo una di queste». E aggiunge: «Il sindaco ripete di non aver ricevuto denaro abbastanza per far fronte alle criticità che Venezia ha subìto quest'anno. Ma se continuano i risarcimenti per l'acqua alta, vuol dire che il governo ha aiutato (e continua a farlo) la città».

L'IRRITAZIONE DEL PD

Ha detto la sua anche Monica Sambo, capogruppo Pd, delusa nei confronti di un sindaco «che non riesce a dire nulla su quanto intenda fare per il futuro della città e in merito all'emergenza Covid. Non una parola sul trasporto pubblico e i servizi al cittadino». Ma soprattutto polemica verso la chiusura dei musei. «Per legge un servizio pubblico ed essenziale. Patrimonio della città, che dovrebbe essere goduto non solo dai turisti ma anche dai residenti». La conferenza di fine anno, per Sambo, ha rappresentato «un'ora di sproloquio e offese contro tutti che nascondono assenze di progetti e idee. Una cosa però Brugnaro l'ha chiarita: che le società partecipate del Comune dovranno essere pronte e in funzione solo quando i turisti torneranno». «C'è poco da commentare. Siamo oltre la dialettica politica. Anzi, oltre la politica», la ferma conclusione del sottosegretario Pd, Pierpaolo Baretta.

Marta Gasparon

