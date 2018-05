La minoranza chiede le dimissioni di Bergamin e dell'assessore Moretti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DIBATTITOROVIGO L'amministrazione di Massimo Bergamin è come un aquilone in una tempesta. In preda ai gelidi venti provenienti da Roma e le calde raffiche violente che giungono dall'opposizione.La commissione consiliare plenaria, partecipata da quasi tutti consiglieri, ha puntato soprattutto il dito contro il sindaco e l'assessore all'Urbanistica Federica Moretti. Rei, a detta dell'opposizione, di non aver saputo gestire il progetto adeguatamente e non aver reso partecipe l'intera assemblea di quello che è accaduto in questi anni sul...