LA MINACCIALUBIANA «Faremo come l'anno scorso». Suona come un'esplicita minaccia quella pronunciata da Bostjan Sefic, sottosegretario agli Interni della Repubblica slovena: anche quest'estate la Slovenia applicherà alla lettera il tristemente famoso Regolamento Ue n. 458, entrato in vigore l'anno scorso, che prevede il controllo sistematico dei documenti di identità di tutte le persone che attraversano un confine dell'area Schengen. La Slovenia fa parte dell'area Schengen, la Croazia non ancora. E così l'Istria, che già è spezzata in...