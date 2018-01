La minaccia cyber

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASONEW YORK Il laptop che avete sulla scrivania è con ogni probabilità malato, indebolito da un difetto strutturale che lo rende vulnerabile ad attacchi esterni. Lo stesso vale per un numero molto elevato di telefonini e di tablet costruiti e venduti negli ultimi dieci anni. Non importa chi li ha prodotti o il marchio con il quale sono stati venduti. Milioni e milioni di oggetti di comunicazione, forse miliardi, potrebbero essere in teoria penetrati da hackers in cerca delle informazioni più segrete sulla vostra persona e sui dati...