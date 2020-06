La migliore giornata dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. Ieri il Friuli Venezia Giulia è arrivato a un passo dalla possibilità di dichiararsi Covid free, cioè alla quota di zero contagi e zero decessi. Nessuna persona ha perso la vita a causa del Covid-19 nelle ultime 24 ore (per il quarto giorno consecutivo) e solo due cittadini del Fvg sono risultati positivi al tampone. Nessun nuovo contagio in provincia di Pordenone. Una situazione del genere non era mai emersa da quando la Protezione civile regionale ha iniziato a diffondere quotidianamente il bollettino. Ecco i dati dell'epidemia riferiti alle ultime 24 ore su tutto il territorio regionale. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 352, 19 in meno rispetto alla giornata di sabato. Continua quindi in modo costante e incoraggiante il calo quotidiano dei malati. In terapia intensiva è ricoverato un solo paziente (a Trieste), mentre i ricoverati in altri reparti rimangono 41. Anche ieri non sono stati registrati nuovi decessi (333 in totale dall'inizio dell'emergenza). Lo ha comunicato il vicepresidente con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi. Analizzando i dati complessivi, dall'inizio dell'epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.273 (2 più di ieri): 1.388 a Trieste, 983 a Udine, 688 a Pordenone e 214 a Gorizia. I totalmente guariti invece ammontano a 2.588 (21 più di ieri, per una tendenza ormai decisa che va verso l'aumento quotidiano delle guarigioni definitive, supportate cioè dal doppio tampone negativo), i clinicamente guariti a 74 e le persone in isolamento domiciliare sono 236. I deceduti rimangono 189 a Trieste, 73 a Udine, 66 a Pordenone e 5 a Gorizia.

