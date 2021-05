Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA MESSAVENEZIA Servizio d'ordine curato dall'Ordine dei Templari per la cerimonia di confermazione presieduta ieri dal patriarca Francesco Moraglia nella parrocchia di San Salvador. Una cerimonia particolare che ha visto la partecipazione di circa 280 persone, tra cui 56 persone per l'organizzazione e il servizio d'ordine, per il sacramento della Cresima conferito a 30 ragazzi della Comunità Marciana. Causa le restrizioni causate dalla...