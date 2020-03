LA MESSA

VENEZIA «Coraggio, il Santissimo Redentore aiuterà ancora una volta la nostra città, le nostre terre, la nostra Italia e il mondo intero». È un messaggio di speranza quello che ha lanciato ieri il patriarca Francesco Moraglia dalla basilica del Santissimo Redentore alla Giudecca, dove ha presieduto la messa nella seconda domenica di quaresima anomala, con la sospensione delle celebrazioni aperte al pubblico nella Chiesa di Venezia e nell'intera Provincia ecclesiastica veneta. Disposizioni già in vigore e rinnovate in serata con le istruzioni aggiornata al decreto del Governo per limitare il contagio. Come mercoledì delle ceneri a San Marco e domenica scorsa alla Salute, la basilica era vuota, ad assistere alla messa concelebrata dal parroco fra Anastasio e dal vicario della comunità francescana cappuccina fra Francesco, c'erano solo gli studenti dello Studio teologico Laurentianum. Anche ieri la celebrazione è stata trasmessa in diretta da due emittenti televisive locali e dal settimanale diocesano Gente Veneta, attraverso la sua pagina social. Il pensiero di Moraglia prima di tutto è andato ai malati e ai loro familiari, ai medici, agli infermieri, ma anche ai volontari, alla protezione civile e a chi è chiamato a scegliere per il bene degli italiani. Quindi ha spiegato come la decisione presa del digiuno eucaristico abbia fatto soffrire i vescovi e ha incitato a seguire le indicazioni dettate dal Governo. «Il decreto legislativo ha un contenuto che per noi cristiani un valore importante ha affermato il patriarca -: non uccidere vuol dire anche tutela la tua vita e quella degli altri, aiuta i più fragili. Cosa ci fa comprendere questa situazione che stiamo vivendo? Che l'uomo nonostante tutto è fragile, l'uomo è fragilità, e tutte le garanzie e le grandi conquiste della modernità, come il sistema pubblico sanitario e quello pensionistico, non riescono a vincerla». L'invito del patriarca è quello di ripensare chi siamo, chi è l'uomo, i rapporti sociali, la nostra società che ha tante cose da correggere. «Ci siamo troppo affidati all'uomo della tecno scienza ha detto ancora Moraglia - : basta solo schiacciare un interruttore, basta avere un cellulare e ci sembra di aver superato tutti i nostri problemi. Però oggi ci riscopriamo fragili, come i nostri antenati. Come cristiani dobbiamo vivere questi giorni con serietà, con carità, con solidarietà, facendoci carico gli uni degli altri, anche lavandoci le mani spesso, vivendo la nostra realtà con fede, con senso di responsabilità e anche con la speranza cristiana che non si lascia abbattere da niente e da nessuno». Al termine della messa, accompagnato dal suono a distesa delle campane di tutta la Diocesi, il patriarca è uscito dalla basilica del Redentore e ha impartito la benedizione eucaristica all'intera città e alle terre venete.

Daniela Ghio

