LA MESSA

FELTRE Erano in sette nella cocattedrale del Duomo di Feltre ieri mattina a seguire la messa celebrata dal vescovo di Belluno Feltre Renato Marangoni. E rispettosi delle raccomandazioni del parroco, don Angelo Balcon, nessuno ha aspettato il presule all'esterno. «In questi casi, cioè quando viene in visita il vescovo dice don Angelo si affolla molta gente. Oggi (ndr, ieri) invece non è accaduto, non solo all'interno della chiesa, ma nemmeno fuori». A presiedere la celebrazione dunque monsignor Marangoni; con lui il decano della Cattedrale don Secondo Dalla Caneva, il parroco don Angelo Canal, il segretario del vescovo don Roberto De Nardin, un organista, un lettore e un addetto alla sicurezza. Molte invece le persone che da casa, grazie alla diretta streaming garantita dalla stessa parrocchia sul proprio sito e sul proprio profilo facebook, hanno seguito la messa da casa che ha avuto inizio alle 10. Nel commentare il vangelo della domenica che riferiva della visita del Cristo risorto ai discepoli, il vescovo ha detto: «È commovente cogliere la premura e la pazienza di Gesù risorto che con insistenza raggiunge i suoi, entrando nel ritmo dei loro incontri. Si fa cucitore dei pezzi frammentati e rotti. Intende ricomporre i discepoli, spaccati da delusioni e paure, frantumati dal dolore della perdita dei loro sogni, orfani del loro maestro. Registriamo tra di loro un venir meno della vicendevole fiducia. Quando questa viene a flettersi e a spegnersi, incombe un clima di morte, di rarefazione dei rapporti, di sfiducia che diventa presa di distanza, forse anche sospetto l'uno verso l'altro. Successe così nei confronti di Maria di Magdala e delle altre donne che ai discepoli parve che vaneggiassero». Il vicario generale, don Graziano Dalla Caneva, sempre alle 10, ha invece celebrato la messa nella cappella del Centro Giovanni XXIII. La celebrazione è stata trasmessa in diretta su Telebelluno e sul canale facebook del settimanale diocesano L'Amico del Popolo. Ieri intanto, pur a sua volta senza concorso di popolo, la comunità ortodossa della provincia di Belluno ha festeggiato la propria Pasqua. Prima della chiusura legata al Corononavirus, l'appuntamento domenicale per i fedeli di rito ortodosso e i tre parroci uno moldavo e due ucraini, era, a Belluno, nelle chiese di Vezzano e di San Biagio, per la comunità di Feltre nella chiesa di Sant'Orsola. /G.S.)

