La mensa solidale Il pane quotidiano riapre i battenti con la modalità per asporto. Oggi, dopo lo stop imposto dall'emergenza coronavirus e la necessaria riorganizzazione, i volontari dell'associazione Noi per voi scendono nuovamente in campo a favore dei più bisognosi. «A tutti i cittadini che si trovano in difficoltà - spiega il presidente Matteo Soppelsa - diamo la possibilità di portare a casa gratuitamente un pasto pronto completo oppure delle derrate alimentari». Gli interessati potranno raggiungere i locali di via Nassa ogni giorno dalle 18.30 alle 19.15. Se ci dovessero essere difficoltà di spostamento il sodalizio valuterà anche la consegna a domicilio (per informazioni telefonare al 3284279137). «In questo momento di così intenso sconforto che tutti noi stiamo vivendo, con il dolore che ci colpisce quotidianamente per il numero dei decessi e degli ammalati che ci vengono comunicati giornalmente - sottolinea Soppelsa - non possiamo non pensare anche alle conseguenti difficoltà economiche che colpiscono tanti nostri concittadini. Tale sofferenza ci scuote nel più intimo di noi stessi e ci obbliga a trovare soluzioni per dar loro un po' di sollievo. Pensiamo a chi ha perso il lavoro, a chi non ha alcun risparmio a cui attingere, a famiglie con bambini da sfamare e a tante altre situazioni di disagio». (rg)

