TREVISO «Un focolaio di coronavirus nella caserma Serena? Non voglio nemmeno immaginarmelo». Il sindaco di Treviso Mario Conte non nascondeva ieri mattina la sua preoccupazione dopo la scoperta di un operatore positivo di fatto residente nella struttura di via Zermanese. La possibilità che il Covid 19 possa essersi diffuso in un contesto tanto fragile infatti non può che allarmare. Lo scenario, d'altronde, è proprio questo, e lo screening a tappeto di ieri pomeriggio non ha avuto altro fine se non quello di scongiurare che il centro di accoglienza possa trasformarsi in un lazzaretto. Ma i protocolli operativi non hanno tenuto conto delle reazioni di una parte degli ospiti, che di punto in bianco hanno assiepato i cancelli ed impedito agli operatori di entrare. Il loro timore era quello di non poter andare a lavorare e di continuare così ad aiutare le loro famiglie, alle quali inviano costantemente del denaro. Non sono mancati momenti di tensione, e Conte ha cercato in qualche modo di placare gli animi, parlando direttamente ai richiedenti asilo che dalle finestre stavano seguendo le proteste dei più facinorosi. «Non c'è nessuna discriminazione, anzi - ha spiegato Conte ai profughi -. Non si tratta di colpe, ma di misure di prevenzione a tutela di tutti. Un operatore che lavora nella caserma è risultato positivo al coronavirus. E come sarebbe successo in qualsiasi altra situazione, in una famiglia, nel reparto di un ospedale o in un ufficio privato o pubblico, dobbiamo fare i test sierologici per capire se qualcun altro si è ammalato. Se non lo facciamo, rischiamo che il Covid 19 si diffonda fra di voi». Uno spauracchio che, dopo ore di trattative, ha sbloccato finalmente la situazione.

Anche il sindaco di Casier Renzo Carraretto ieri mattina era davanti alla Serena. È stato lui il primo a comprendere le ragioni di tanto fermento. «I richiedenti asilo volevano più che altro rassicurazioni. Si sono svegliati per uscire dalla caserma e andare al lavoro e sono stati fermati - afferma -. Ma abbiamo spiegato loro qual'era la situazione, per fortuna meno grave di quello che si poteva pensare. L'operatore risultato positivo infatti (un addetto alle pulizia, ma talvolta impiegato anche nel servizio mensa), ha sempre usato la mascherina e seguito le distanze di sicurezza. E la cosa ovviamente ci rassicura. Ma non basta: per questo è stato necessario procedere con i test per tutti gli ospiti. All'inizio non avevano capito bene la situazione, ma la situazione si è poco dopo tranquillizzata. È chiaro che in ballo c'è la salute di tutti, dai richiedenti asilo, agli operatori e ai cittadini di Casier e Treviso».

Ora che i tamponi (si tratta per la precisione dei test seriologici ai quali, nel caso di positività, si procederà con i tamponi veri e propri), sono stati eseguiti su tutti gli ospiti, si dovrà aspettare i risultati, che dovrebbero arrivare nella giornata di oggi. «Tutti gli ospiti sono stati sottoposti al test mentre i dieci potenziali contatti dell'operatore sono stati messi in isolamento - conferma il sindaco di Treviso -. Ringrazio le forze dell'ordine che sono intervenute per riportare la calma e anche l'azienda sanitaria che, già domani mattina, fornirà i risultati. Gli ospiti, circa 330, non si potranno muovere dalla struttura fino a quando non si conosceranno gli esiti del test». La speranza insomma è quella che, nonostante i giorni in cui il 30enne pakistano, rientrato da un paio di settimane dall'Asia, è rimasto nella struttura, non vi siano altri contagi all'interno della caserma. Uno scenario rischioso, non solo per la gestione sanitaria, ma anche per quella relativa all'ordine pubblico considerato quanto accaduto ieri, nonostante solo un piccolo gruppo di ospiti abbia partecipato attivamente alle proteste. «La vicenda - commenta Melting Pot Europa -, è emblematica di come occorra investire su strutture alternative ai grandi centri, sviluppando accoglienze diffuse in appartamenti e in centri con numeri decisamente minori».

