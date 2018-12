La May prova a rinegoziare la Brexit Merkel la gela: l'intesa non si tocca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CRISILONDRA Tre città in un giorno solo per cercare di salvare la Brexit. A ventiquattr'ore dalla decisione di rinviare a data ancora da definirsi il voto sull'accordo raggiunto con la Ue, la premier Theresa May ha ricevuto da l'Aja, Berlino e Bruxelles (dove ha incontrato rispettivamente il premier olandese Rutte, la cancelliera Merkel, quindi i presidenti Tusk e Juncker) a stessa accoglienza: rinegoziare il testo e la dichiarazione politica sulle relazioni future è fuori questione, ma fornire qualche «chiarimento» in più, come...