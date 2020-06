LA MATURITA'

VENEZIA Divisori in plexiglass, mascherine, visiere trasparenti, ingressi contingentati e molto altro. Gli istituti superiori veneziani si preparano, domani, all'avvio degli esami di Stato 2020. L'esame consisterà in unico orale che durerà meno di 1 ora per ogni studente, come da circolare ministeriale, cominciando appunto domani e finendo circa ai primi di luglio. Ieri in tutti gli istituti si è svolta la riunione plenaria, la prima in presenza dopo mesi e mesi di chiusura, per mettere a punto gli ultimi dettagli e finire di predisporre gli spazi.

Alcuni docenti, come quelli del Liceo Marco Polo, avevano sottoscritto a maggio dei documenti in cui si chiedeva al ministero di fare un passo indietro e organizzare gli esami a distanza, sia per motivi di sicurezza, che per il tipo di preparazione che era stata impostata con le videolezioni. Ma, dal momento che le richieste sono state rifiutate, ciascuno ha riadattato le proprie videolezioni proprio in vista di questo unico orale. Nell'istituto veneziano, ogni piano delle varie sedi sarà dedicato ad una commissione diversa e gli insegnanti verranno dotati di circa 10 mascherine ciascuno e un percorso diverso tra entrata e uscita, cercando di sfruttare il più possibile gli spazi. Nel centro storico veneziano, infatti, ogni istituto ha dovuto organizzarsi a seconda degli spazi a disposizione e, soprattutto, della possibilità o meno di rispettare i due metri di distanza tra ciascun membro della commissione (tutta composta da docenti interni più un presidente esterno) e lo studente esaminato.

«Nella sede dell'Istituto Sarpi Algarotti a palazzo Savorgnan gli spazi sono estremamente ampi spiega la preside Concetta Franco, reggente anche del liceo Benedetti-Tommaseo lì abbiamo potuto predisporre tutti i banchi in modo da rispettare la distanza di sicurezza di due metri insieme al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione l'architetto Gloriana Favaretto. Al Liceo scientifico Benedetti, dove invece le aule hanno una metratura più ridotta, abbiamo dovuto installare divisori in plexiglass e dotarci di visiere trasparenti».

All'Istituto alberghiero Barbarigo, una delle scuole più popolose del centro storico, la sicurezza è stata organizzata fin nei minimi dettagli: percorsi indicati da adesivi incollati sul pavimento per evitare ingorghi o assembramenti, gel disinfettante fuori da ciascuna aula, mascherine per i docenti e addirittura tute e visiere per il personale Ata. Per gli studenti che lo riterranno opportuno, ci saranno inoltre a disposizione mascherine monouso e visiere trasparenti, dal momento in cui per loro l'obbligo di indossare protezioni riguarda solamente l'entrata e l'uscita ma non è esteso alla durata dell'esame. «Per domani abbiamo cercato di organizzare tutto secondo gli standard di sicurezza spiega la vicepreside Francesca Vianello - ogni studente dovrà arrivare 15 minuti prima dell'inizio dell'orale e al termine della prova lasciare immediatamente la sede seguendo l'apposito percorso tracciato dagli adesivi, accompagnato eventualmente da una sola persona. Gli studenti dovranno indossare la mascherina ma potranno abbassarla durante il colloquio».

La preside del Barbarigo Rachele Scandella ha nei giorni scorsi mandato una comunicazione a tutti gli studenti dell'ultimo anno, circa 160 per 8 classi in tutto (di cui una a frequenza serale): «Si conclude così il vostro percorso nella scuola. Si conclude un anno scolastico in cui gli eventi accaduti, prima l'acqua alta e poi il Coronavirus, non vi hanno permesso di vivere serenamente il vostro ultimo anno di scuola. Mi auguro che da questi tristi accadimenti possiate ricavare una sensibilità ulteriore nell'affrontare la vita, che vi auguro sia di tante soddisfazioni e di felicità». Un augurio che vale per tutti.

