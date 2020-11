L'EPIDEMIA

TREVISO La Marca è in grado di assicurare il ricovero di oltre un migliaia di pazienti Covid. Ad oggi sono 130. Quanto alle terapie intensive, oggi occupate da 13 persone, il sistema sanitario trevigiano può arrivare ad oltre 120 posti. In entrambi i casi, insomma, siamo a poco più del 10% delle potenzialità messe in campo. Giusto per fare un raffronto, nel picco della prima ondata, il numero massimo dei malati in terapia intensiva è arrivato a 60, lasciando liberi solo una decina di posti letto. Parte da questi numeri il ragionamento del direttore generale Francesco Benazzi sull'ipotesi di istituire una zona rossa sulla provincia di Treviso. «Mi auguro che non sia così. È vero, abbiamo un numero elevato di positività, ma questo dipende dai 5mila tamponi al giorno che ormai siamo in grado di garantire (122mila quelli fatti nei soli drive in, ndr). E nel 95% dei casi si tratta di asintomatici. Per questo la nostra realtà non è affatto paragonabile a quella di Milano, Lodi o altre zone della Lombardia, né a Roma o altre città ancora. A mio parere, non vi è necessità di istituire una zona rossa. Però non è una scelta che compete a me, ovviamente». «Le nostre terapie intensive mantengono gli stessi numeri da giorni, e anche i ricoveri non hanno registrato crescite - continua il direttore generale -, e d'altro canto un lockdown generale, lo dico molto francamente, avrebbe gravissime ripercussioni economiche. Le aziende devono poter lavorare, e non sono i luoghi di lavoro il problema, tanto più se pensiamo che la stessa sanità si regge sulle tasse. L'impennata di nuovi casi, piuttosto, è da ricondurre ai giovani e alla scuola e, in particolare, ai trasporti. Bene si sia passati alla didattica a distanza per i ragazzi delle superiori, mi auguro si faccia lo stesso con le medie». Per Benazzi una stretta circoscritta alla Marca sarebbe insomma da evitare in tutti i modi. «Abbiamo tanti positivi perchè li andiamo a cercare facendo migliai di tamponi al giorno - aggiunge il direttore generale dell'Usl - cosa che non accade in alcune regioni, anche limitrofe, in cui di fronte a un paziente con sintomi non viene prescritto alcun test, ma indicato semplicemente di stare 10 giorni a casa».

I TENDONI

Fuori dagli ospedali trevigiani, proprio com'era successo durante il picco della pandemia, stanno spuntando come funghi i maxi tendoni, progettati e acquistati da Azienda Zero, per il pretriage dei pazienti, primo filtro per chi dovrà accedere (d'urgenza) ai presidi ospedalieri della Marca. Nelle scorse ore sono stati montati fuori dal San Valentino di Montebelluna e al San Camillo di Treviso (pronto a riprendere le sue funzioni di Covid Hospital). A breve toccherà anche all'ospedale di Conegliano. se necessario a quello di Oderzo e, di nuovo, al Ca' Foncello di Treviso. All'ingresso del reparto di Malattie Infettive verrà realizzata una nuova tensostruttura che, per la prima volta, verrà dotata anche di una Tac e di un laboratorio per i raggi, tutti accertamenti che potranno essere fatti all'esterno dell'ospedale. Scene come quelle viste a Milano, Roma o Napoli, con le file di ambulanze utilizzate come area quarantena per i pazienti in attesa dei referti, insomma, non se ne vedranno. Almeno è quanto si sta cercando di scongiurare in tutti i modi possibile.

I NUMERI

Certo è che i numeri dei nuovi positivi continuano a galoppare. Dopo giorni in cui si è sfiorato i 700 casi in più ogni 24 ore, ieri è stata segnata, se così la si puà chiamare, una lieve frenata: 361 nuove positività che hanno portato il numero dei pazienti attualmente alla prese con il Covid-19, nella Marca, a quota 6.649. Nelle prossime ore verrà inoltre superata la quota di 12mila persone contagiate dal virus dall'inizio della pandemia. A fronte di questi numeri però rimane stabile quello dei ricoveri, 130 (51 al Ca' Foncello, 57 a Vittorio Veneto, 9 a Montebelluna, 9 al San Camillo e 4 all'ospedale di comunità di Vittorio Veneto), e dei pazienti in terapia intensiva, 13 (10 a Treviso e 3 a Conegliano).

LE VITTIME

Il virus continua però allo stesso tempo a mietere vittime, che non smette di accanirsi su anziani e persone rese fragili da pregresse malattie. Quattro le morti registrate nelle ultime ore, tre uomini e una donna di età media di 85 anni già affetti da gravi patologie fa sapere l'usl 2. Sale così a 379 il numero dei pazienti positivi al nuovo coronavirus deceduti dall'inizio della pandemia.

LE STRUTTURE

Il piano per reperire posti letto e per separare i pazienti covid dagli altri malati procede a tappe spedite in base alle necessità. Vittorio Veneto è pronto a trasformarsi in Covid Hospital, con 30 posti letto dedicati nel reparto di Medicina, ma per ora il pronto soccorso rimante operativo. Anche il San Camillo, che ad oggi è in grado di ospitare 35 persone, entrerà a regime solo tra qualche giorno. 130 i ricoveri garantiti dalla struttura, ancora alle prese però con alcuni problemi di personale vista la positività di alcuni operatori. «C'è il problema del personale - non nasconde il nodo che riguarda un po' tutta la sanità pubblica il direttore generale Benazzi -, ma a novembre ci saranno delle sessioni di laurea, e a quel punto potremo procedere con ulteriori assunzioni». Il Guicciardini di Valdobbiadene, che ha una potenzialità di 150 posti letto e che potrebbe garantirne da subito una sessantina, viene visto come una soluzione possibile solo in caso di estrema necessità. Non era stato attivato neanche durante la prima ondata e la speranza è che possa essere così anche da qui ai prossimi mesi.

Alberto Beltrame

