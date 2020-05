L'APPELLO

TREVISO Saranno circa 60mila - su un totale di 78mila - le aziende che domani torneranno operative nella Marca: 14mila in più rispetto a quello che hanno ripreso a lavorare alla fine di aprile. La Fase 2 riparte col ritorno alla produzione del settore edilizia e dal manifatturiero (che solo conta circa 10mila aziende, anche se non tutte saranno ai nastri di partenza). Restano ancora ferme commercio, che riprenderà pienamente il 18 maggio; mentre ristorazione e servizi alla persona, saranno al via tra mille polemiche solo il primo giugno. Restano sul piede di guerra parrucchieri, barbieri, centri d'estetica, palestre: un esercito di piccole attività che dovranno tenere duro un altro mese prima di poter tornare pienamente operative. Sarà quindi una partenza graduale e tra mille timori, non priva di tensioni e che vede ancora i commercianti sulle barricate a lottare per la sopravvivenza.

LE RICHIESTE

«È necessario che i prefetti ci aiutino senza differenze fra province e territori». Lo scrive il presidente di Confcommercio Treviso, Federico Capraro, in una lettera aperta indirizzata assieme alle altre associazioni provinciali della regione (oltre 50mila imprese del terziario veneto) al Governo e a tutte le prefetture del Veneto. «Il commercio- si legge - senza mettere in discussione le misure ed i protocolli di sicurezza che riguardano tutti i settori, ha posto con chiarezza tutte le incongruenze dell'ultimo decreto che, di fatto, mina nel profondo la funzione sociale delle reti del commercio al dettaglio e crea disuguaglianze tra categorie economiche a parità di rischio e di flussi di pubblico».

Confcommercio, rileva ancora Capraro, «non tace nemmeno il rischio di infiltrazioni criminose, le difficoltà di accesso al credito, gli spaventosi cali della ristorazione e del turismo e chiede ai Prefetti un coinvolgimento attivo nel riconoscere contributi, esenzione delle imposte locali, indennizzi a fondo perduto, sostegno nell'alleggerimento della burocrazia, e soprattutto - è la conclusione - un approccio per aiutare le imprese con la giusta flessibilità e l'esatta comprensione delle dinamiche del lavoro».

IL FUTURO

D'altra parte, con 14 mila lavoratori in cassa integrazione, il commercio ed il terziario della provincia si avvicinano alla prima fase delle riaperture. «Il periodo che sta per iniziare - afferma Capraro- potrà aprire al futuro se si saprà giocare bene la partita della sicurezza nei negozi e negli ambienti di lavoro». Consentirà alla ripartenza di diventare un'occasione di «cooperazione alta dove si incrociano tutela della salute, tecnologia, intelligenza, spirito imprenditoriale, attaccamento al lavoro e nuovi approcci. Distanziamento e adeguate misure di protezione e contenimento saranno la nuova normalità: col virus dovremo convivere per vari mesi. Significa dare un senso a come si riapre».

CONFINDUSTRIA

Anche per i presidenti dei giovani imprenditori di Confindustria Veneto, che insieme rappresentano oltre 1000 imprese associate, 30.000 lavoratori e 17 miliardi di fatturato aggregato, il futuro sarà la convivenza col virus «Dobbiamo invertire il paradigma, la ripartenza è un bene comune» dicono in un videomessaggio lanciato via Facebook Eugenio Calearo Ciman (Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Veneto), Marco Dalla Bernardina (Confindustria Verona), Giulia Faresin (Vicenza), Manuela Galante (Venezia Rovigo), Marco Limana (Belluno Dolomiti) e Alessandra Polin (Assindustria Venetocentro). «Sono passati quasi due mesi dall'inizio del lockdown - dicono - Ora ci siamo stancati di avere paura. È giunto il momento, come popolo, di rialzare la testa e riprendere in mano le redini del nostro Paese. Il Governo ci aveva rassicurato promettendo misure straordinarie, ma una mano concreta alle nostre imprese non è ancora arrivata».

LA POLEMICA

Gli imprenditori polemizzano con le istituzioni che dimenticano «che una madre e un padre possono lavorare solo se lo Stato li mette nelle condizioni di avere assistenza per i propri figli. Il sistema scolastico è un pilastro fondamentale per la crescita e l'educazione di bambini e ragazzi ed è un tassello fondamentale anche per la ripartenza del sistema produttivo. Non possiamo chiedere ai genitori di lavorare, pagare le tasse per la scuola pubblica e la baby sitter per la sorveglianza privata e fare anche da educatori e insegnanti. Bisogna agire su fasce d'età, orari, turnazioni, sanificazione, spazi e forme didattiche ibride; abbinando per le fasce scoperte forme complementari di welfare e innovazione sociale». L'Italia vuole ripartire, in sicurezza, «imparando a convivere con il virus», un po' come sta facendo la Germania che non ha mai chiuso l'industria e che da lunedì riaprirà le scuole. «Ogni mese paghiamo 13 miliardi di euro di cassa integrazione, risorse sottratte anche al sistema sanitario e scolastico in un vortice di immobilismo economico che toglie la dignità del lavoro ai nostri collaboratori. La ripartenza è un bene comune, l'Italia non è più un'unica zona rossa. Dobbiamo dare alle regioni la facoltà di differenziare il proprio territorio, limitando ciò che eventualmente va ancora controllato ma aprendo tutto il resto». (rt)

