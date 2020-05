LA MAPPA

TREVISO Centri estivi: i primi a partire sono fattorie didattiche e percorsi di sport e lingua. Tutti privati, con costi intorno ai 150 euro per settimana. Ghirada, Fattorie didattiche a Ponzano (La Perla) e Rovarè al via già dall'8 giugno. Ma per pochi ospiti di fascia alta. E per gli altri? L'estate dipenderà solo dalla buona volontà ( e dagli investimenti) di cooperative e amministrazioni. Il Comune di Treviso si è impegnato a mantenere la quota di 39 euro a settimana. Ma quest'anno il costo netto per bambino è di 250 euro. La differenza? Tutta a carico dei Comuni, che rivendicano fondi aggiuntivi dal Governo. Impossibile ad oggi dare direttive chiare alle famiglie anche per i colossi del settore. «E' sempre più difficile capire, non possiamo uscire con un'offerta definita» conferma Matteo Marconi. «Di certo abbiamo oggi i progetti privati delle fattorie didattiche e i centri estivi in Ghirada. Tutti di fascia alta». I problemi sono gli stessi per tutti i Comuni in cui ci muoviamo, ossia Silea, Paese, San Biagio, Casale, Mogliano, Villorba, Silea, Paese, Casier» conferma Marconi. Tempi, modi e numeri: impossibile coprire lo stesso numero di bambini con i metodi utilizzati fino allo scorso anno. «Coop Comunica terrà il percorso al Parco dei Moreri a Silea ma potrà seguire 40 bambini, contro i 130 dello scorso anno con queste normative» assicura Rossella Cendron «per questo motivo stiamo mettendo insieme le altre proposte, per far fronte ai bisogni delle famiglie». A Silea dall'8 giugno Yoga Education propone (in spazi comunali) lezioni mattutine e pomeridiane. Sportler climbing Center propone corsi per 50 bambini fino agli 11 anni dall'8 giugno a settembre. Canoa Club Sile ha già 60 richieste. «Quest'anno non ci saranno i Grest parrocchiali nè i centri estivi parrocchiali. Quindi la fascia materne ed elementari rischia di rimanere scoperta». A Preganziol ieri è stata pubblicata la manifestazione d'interesse per le associazioni che intendo collaborare con l'amministrazione alla confezione del Centro estivo integrato. «Noi come Comune mettiamo spazi e mezzi: attendiamo le proposte entro mercoledì e poi potremo definire. L'obiettivo è partire per il 15 giugno».

VITTORIO VENETO

Partiranno il 15 giugno, e si concluderanno il 21 agosto, i centri estivi del Comune di Vittorio Veneto. Turni di due settimane, mattino o pomeriggio, per poter garantire a tutti i bambini la possibilità di frequentarli. I posti, alla luce delle misure anti-Covid, sono ridotti rispetto al passato: 308 posti al mattino (7.30-12.30) e altrettanti al pomeriggio (14-18) per i bambini delle primarie, 410 i posti su dieci settimane disponibili per i bimbi dell'asilo. Sei le sedi: le materne Pazienza, Zavrel e quella di Santa Giustina e le scuole elementari Foscolo, Polo e Parravicini. Per la prima volta non si potrà scegliere la sede. Le iscrizioni sono già aperte. I centri estivi Fiorestate si svolgeranno prevalentemente in spazi all'aperto. Lo storico grest della parrocchia di Serravalle, fatto con l'aiuto delle suore dell'Opera De Mori e con un centinaio di iscritti da giugno a luglio, è in bilico.

CONEGLIANO

A Conegliano si punta al 15 giugno. Per quanto riguarda le tariffe dei centri estivi, Panizzutti fa sapere che «stiamo lavorando per tenerle uguali all'anno scorso (prezzi base fra 30 e 50 euro alla settimana ndr), ma dipenderà anche dalle linee guida definitive». A Oderzo bruciata la prima settimana di centri estivi al Basket Oderzo. Dall'8 al 12 giugno i posti sono già esauriti. La società sta raccogliendo le iscrizioni per la seconda settimana del mese. I costi: 16 euro al lunedì, martedì e giovedì; 18 euro comprensivi di ingresso alla piscina il mercoledì e venerdì. Quota settimanale 65 euro compresi 2 ingressi in piscina. Sul fronte della piscina l'Arca Nuoto ha tutta la volontà di riproporre i centri estivi. «Ma non è semplice dice il responsabile Federico Mattiuzzi -. I protocolli dell'Usl sono davvero stringenti. Se ce la faremo, sarà per la seconda metà di giugno».

MONTEBELLUNA

«Ieri abbiamo fatto un incontro informale con assessori e tecnici -dice il sindaco Marzio Favero- Vanno concordate le modalità con cui gestire l'offerta». «A Contea ovremmo partire l'8 giugno -spiega- Abbiamo dovuto suddividere il giardino in tre aree e prevedere anche bagni separati». E l' 8 giugno prenderà il via probabilmente anche il piscina camping alle comunali che oggi aprono i battenti. A Volpago, poi, una proposta interessante: la fattoria didattica del bosco incantato. A Castelfranco confermati al momento anche se i dettagli sono ancora in fase di definizione, quelli delle piscine comunali curati da patrimonio e servizi e il centro estivo dentro l'asilo Ipab Umberto I.

Filini, Borsoi, Fregonese, Bon, Anzanello e Russo

© RIPRODUZIONE RISERVATA