LA MAPPAPORDENONE Il rumore è inconfondibile. Non è il fischio che si sente quando un'auto transita su una superficie liscia e levigata. E' più simile al rullo di un tamburo. In realtà è solo il risultato di due fattori: l'asfalto vecchio a volte anche di 20 anni e il passaggio costante dei veicoli. Nei quartieri che circondano il centro di Pordenone si vive così, ormai assuefatti da un suono diventato colonna sonora. L'amministrazione Ciriani non è immobile. I cantieri spuntano qua e là, i soldi sono quelli che sono come dappertutto....