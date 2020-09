LA MAPPA DEL VOTO

VENEZIA C'erano una volta le roccaforti rosse, quelle in cui i circoli con il simbolo di falce e martello erano espressione di una classe popolare e operaia profondamente radicata, soprattutto in alcune zone. Come Via Garibaldi a Castello, la Giudecca e Sacca Fisola, ma anche la Marghera sorta come cintura della zona industriale. Ma da parecchi anni anche nei seggi in cui lo spoglio era monotono e monocolore si è assistito a un arcobaleno di preferenze, fino a diventare in prevalenza fucsia, come la lista del sindaco, con il voto di domenica e lunedì. «Che ha approfittato del traino di Zaia» si difendono gli sfidanti. In centro storico comunque Baretta ha ottenuto la maggioranza dei consensi. Ma non dappertutto. E soprattutto si sono persi baluardi storici.

L'ANALISI

Tuttavia l'analisi del voto per microaree evidenzia un fenomeno che caratterizza il centro storico: sommando i voti delle varie liste in qualche modo riconducibili alla sinistra e all'opposizione a Brugnaro emerge che il Pd, seppur con l'erosione di alcune aree, resta primo partito con il 21.5 per cento (davanti ai fucsia con 17.70 e alla Lega con 10.71), ma a seguire ci sono il movimento Terra e Acqua di Marco Gasparinetti che tallona il Carroccio con il 9.20% dei consensi, poi il 6.14 di Tutta la Città insieme di Giovanni Andrea Martini (l'ex presidente di Municipalità uscito dal Pd), Verde Progressista di Gianfranco Bettin con il 5.36, la civica Venezia è tua creata dall'ex sindaco Ugo Bergamo a sostegno di Pier Paolo Baretta al 5.27, Idea Comune all'1.34. Insomma, questa galassia sparpagliata di liste, tutte insieme in centro storico raggiungono il 48.81 per cento. Un risultato che supera di circa 12 punti la coalizione di Brugnaro.

Cosa significa questo? Che in centro storico resta comunque una sensibilità politica particolare e non per nulla Luigi Brugnaro martedì, appena rieletto, si è lasciato andare a quella invettiva con cui ha sferzato i veneziani: «Basta con arriva Brugnaro, quello che viene dalla periferia, a risolvere i problemi del centro storico. È finita questa storia. Io i cassonetti a Venezia non li pulisco più. Se veramente avete a cuore il futuro del centro storico di Venezia e ci abitate, basta mangiare e mettere in tasca. Che si tirino su le maniche».

Una sorta di resa dei conti dialettica rivolta a una parte di città che non ha seguito il sindaco non tanto nelle aree più popolari, dove paradossalmente Brugnaro ha sfondato, ma in quelle più centrali, come Santa Croce-San Polo-Dorsoduro-Cannaregio bassa.

L'AUTOCRITICA

E in questo contesto il Pd si lecca le ferite, anche per non essere riuscito a compattare ancora ddi più quel fronte di protesta che in centro storico è più radicato che in terraferma.

«Il mondo è cambiato, e noi evidentemente non abbiamo saputo fare altrettanto» sbotta con lucidità Nicola Pellicani, deputato Pd mestrino. «Un risultato così negativo del centrosinistra non lo ricordo a memoria - prosegue Pellicani - va perciò avviata una profonda analisi autocritica. È necessario voltare pagina, tutto il centrosinistra, ma il particolare il Pd, deve aprire una riflessione a tutto campo, avviando una stagione congressuale aperta ai contributi della città, con l'obiettivo di costruire un gioco di squadra che porti il centrosinistra a diventare nuovamente protagonista».

«Ormai - aggiunge - in politica ci vuole organizzazione. E bisogna individuare un candidato (il candidato ideale non esiste) intorno ad un programma condiviso. Non si può scegliere una persona dall'elenco del telefono negli ultimi due mesi. Paradossalmente la presenza di più liste, al primo turno, era un elemento di vantaggio. Brugnaro, avvantaggiato anche dall'asse con Zaia sulla testa dei veneziani, ha dimostrato di avere un movimento più organizzato».

LA SEGRETERIA

«Purtroppo - sostiene Giorgio Dodi, segretario comunale Pd - la vittoria di Brugnaro al primo turno non ha premiato i nostri sforzi. Il Pd è il secondo partito più votato in città: «con 3.200 voti in più del 2015 (+2,37% è di fatto il primo partito nella città storica raggiungendo il 31,84% di voti nelle elezioni della Municipalità di Venezia».

Raffaella Vittadello

