LA MAPPA DEL CONTAGIO

BELLUNO Il contagio rallenta e tra domenica e lunedì sono solo 14 i nuovi casi positivi, portando il totale dei contagiati a 425 casi, con un aumento del 3,41%, uno tra i più bassi dall'inizio dell'emergenza. Non viaggia con questa tendenza però la curva del contagio a Cortina che è esplosa in questi giorni: ieri erano 53 i casi registrati, portando la Conca tra i comuni rossi della provincia per numero di contagi. Cortina infatti rischia di superare Belluno (una sessantina di casi) nel primo posto della mappa.

IL BOLLETTINO

Salgono a 1.238 i bellunesi in quarantena in isolamento fiduciario a casa, o perché positivi e senza sintomi o perché entrati in contatto con un contagiato. Sale ancora poi il numero dei tamponi effettuati: siamo a quota 6.057, al 30 marzo 2020. Resta altissimo il numero dei ricoverati: un totale di 78 pazienti tra gli ospedali di Belluno, Feltre ed Agordo. Otto pazienti sono in condizioni critiche in Terapia intensivaal San Martino dove ci sono 9 posti. «Il contenitore della Terapia Intensiva, 9 posti letto, è stato allargato anche al gruppo operatorio di Belluno spiegano dalla Usl 1 Dolomiti - dove al momento sono stati attivati ulteriori 4 posti letto di terapia intensiva dedicati a eventuali pazienti covid positivi. I pazienti in arrivo dal 118 che dovessero necessitare di ricoveri urgenti in terapia intensiva covid negativi saranno centralizzati alla Rianimazione di Feltre». Infine anche all'ospedale di Pieve di Cadore è stata attivata un'area per sospetti covid al 2° piano.

IL CASO CORTINA

Ormai anche Cortina d'Ampezzo, da comune inizialmente con zero casi, fino a soli 15 giorni fa, rientra nella fascia tra i 34 e i 46 casi e risulta fra i comuni più colpiti dal contagio (con Belluno, Alpago, Feltre), in provincia. «In questi ultimi 3 giorni ha comunicato ieri mattina il sindaco Gianpietro Ghedina - si sono aggiunti 13 nuovi casi portando a 53 il numero di positivi al Covid-19 nel territorio di Cortina d'Ampezzo. Si registra una nota positiva per la giornata di domenica in cui non si sono verificati nuovi casi, mentre alcuni che erano in fase di accertamento sono stati confermati. Ciò non deve farci abbassare la guardia in alcun modo: sono giornate determinanti, la nostra sola arma è la prevenzione, dobbiamo restare a casa. Sono vicino a ognuno di voi, in particolare a coloro che stanno affrontando questa battaglia e ai loro famigliari. Il mio augurio con tutto il cuore di una pronta guarigione». In molti puntano il dito contro i turisti che continuerebbero, anche ora in questo periodo di regole ferree, ad arrivare il venerdì sera nelle seconde case.

ALTRI COMUNI

Nella mappa del contagio poi colpiscono Belluno (58 casi) e Alpago (una decina di casi positivi e una trentina di persone in quarantena, ma pesano i casi delle due case di riposo che portano i contagiati a 46 totali). Ma spiccano anche Feltre, che è riuscita a tenere fermo a 21 i casi di persone contagiate o il piccolo comune di Zoppè, che registra comunque un caso. Poi La Valle Agordina: uno dei primi comuni contagiati, per un lavoratore che era stato a Codogno il 17 febbraio, che ha comunque mantenuto basso il contagio fermandosi a quota 4.

Ol.B.

