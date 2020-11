LA FOTOGRAFIA

BELLUNO Sono 88 le classi della provincia che attualmente sono seguite dal Team scuola, in forza presso il Dipartimento di Prevenzione dell'Usl 1 Dolomiti. E di queste 39 si trovano in isolamento domiciliare fiduciario. A dare la misura del diffondersi del contagio da Covid nelle scuole, basti quest'ultimo dato: dal 14 settembre ad oggi, fa sapere l'Usl, sono state prese in carico 285 classi, delle quali 252 solo nel corso dell'ultima settimana. La comunicazione dell'Usl è di ieri, ma come si legge nella nota trasmesso agli organi di informazione, essa è «in aggiornamento»: come dire: il contagio, anche nelle scuole, procede. E sono i numeri a parlarne. Prima tuttavia di proseguire con i dati, vale la pena osservare che il grado di scuola con il minor numero di classi in isolamento è la scuola secondaria di II Grado, cioè le superiori. Quelle che già da alcune settimane stanno seguendo, prima in modo turnato, poi con una modalità che le ha coinvolte tutte, la didattica a distanza. Insomma: la Dad, la cui efficacia è tutta da verificare, almeno incide, pare di poter dire, ed anzi appare determinante nel contenere il contagio.

I DATI

Ecco quindi nel dettaglio dove si trovano le 88 classi seguite dal team scuola: 9 di esse appartengono alla scuola dell'Infanzia, 36 sono classi di scuola Primaria, in 33 casi si tratta invece di classi della scuola Secondaria di I grado; e solo 9, appunto, le classi della scuola secondaria di Secondo grado. La rassegna si conclude con una classe che segue anche il doposcuola. Di queste, le classi in isolamento domiciliare fiduciario sono dunque 39, così distribuite: 9 quelle dell'Infanzia, 17 le classi della scuola Primaria, 12 si trovano nella scuola Secondaria di Primo grado e solo una della scuola Secondaria di Secondo grado.

I TAMPONI

Il team scuola è stato potenziato in questa settimana con una squadra dedicata esclusivamente ai tamponi scuola. Sessioni ad hoc sono state poi organizzate in varie scuole o nel territorio: fra queste la cronaca ha riferito quelle che si sono svolte nelle palestre rispettivamente della scuola media Nievo, parte dell'Istituto Comprensivo Belluno 2 Tina Merlin del capoluogo, e alla Rocca di Feltre; intervento mirato infine anche ad Auronzo di Cadore. In alcune scuole dove si sono verificati importanti focolai, sono anche state organizzate verifiche da parte dello Spisal (Servizio prevenzione igiene sicurezza negli ambienti di lavoro) per supportare gli Istituti nell'applicazione precisa dei protocolli.

I CASI

La nota dell'Usl non precisa i nomi delle scuole interessate, ma la cronaca di questi giorni permette di ricostruire, seppur in maniera parziale, il panorama attuale. Si diceva delle classi costrette a seguire le lezioni da casa alle scuola medie Nievo (due classi), Rocca e ad Auronzo. All'elenco negli ultimi giorni vanno aggiunti la scuola dell'Infanzia don Mario Pasa di Cavarzano con due sezioni in isolamento: per la prima composta da 27 alunni l'allarme era scattato ancora domenica ed era legato alla positività di una piccola alunna; per la seconda (15 iscritti) la sospensione della presenza è stata determinata dal caso di un'insegnante. Problemi anche all'Istituto Comprensivo di Longarone. Qui, a causa della caldaia da sostituire, le classi sono state distribuite fra le stanze messe a disposizione dalla parrocchia e altre nella sede della scuola Primaria di Longarone. Ed in questa sede è stata trasferita anche la segreteria: proprio fra il personale di questo ufficio è stato registrato un caso di positività che ha imposto la chiusura del servizio stesso di segreteria con tutto il personale che è stato posto in quarantena. Una situazione davvero in evoluzione.

Giovanni Santin

