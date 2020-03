LA MAPPA

BELLUNO Quattrocento tamponi eseguiti in ventiquattro ore e diciotto persone positive che portano a 280 il totale dei bellunesi contagiati dal temuto coronavirus. Cala la velocità con cui si individuano persone positive in provincia di Belluno. A certificare che il trend è ora veramente in calo è l'elevato numero dei tamponi effettuati, la base statistica allargata. Va segnalato subito che Belluno si conferma comunque la seconda provincia del Veneto per numero di persone positive a Covid-19 su base proporzionale: 1,35 persone positive su mille residenti, a Padova sono più di una persona e mezza ogni mille e a Treviso 1,22. L'obiettivo, dichiarato dalla Regione, è quello di individuare il maggior numero di pazienti positivi asintomatici così da limitare la diffusione del contagio. Proprio per questa ragione l'Usl Dolomiti ha stretto un accordo con un'azienda privata che ha aumentato di 150 il numero dei tamponi eseguiti quotidianamente. Uno sforzo che si traduce in queste ore in prevenzione.

SEGNALI CONTRASTANTI

A fronte di un dato confortante c'è però quello degli accessi in terapia intensiva che certifica come sia ancora presto per concedersi all'ottimismo. Ieri mattina i pazienti in terapia intensiva erano sette, uno in più rispetto a lunedì pomeriggio. Ieri sera, invece, il bilancio è salito a nove. Significa che un ricoverato ogni otto lotta attualmente lotta per la vita. Al momento non è possibile stabilire se si tratti di pazienti bellunesi che si sono aggravati o se, invece, si tratti di pazienti spostati dagli ospedali della provincia di Treviso. Il saldo dei pazienti ricoverati a Belluno, Feltre e Agordo, rimane a sessanta, due in più a Belluno e due in meno a Feltre. Rimangono sei i ricoverati invece ad Agordo. Al momento sono 69 i ricoverati con sintomatologia sospetta in area non critica: 46 a Belluno, 8 a Feltre. Nove, come detto, quelli in terapia intensiva all'ospedale di Belluno.

LIVINALLONGO

Ieri a comunicare la positività di un suo concittadino è stato anche il sindaco di Livinallongo Leandro Grones: «Il dipartimento di prevenzione - ha spiegato in un post - mi ha comunicato il nuovo bollettino con l'esito positivo del tampone eseguito ad un concittadino residente nel nostro Comune attualmente ricoverato a Belluno. Stiamo distribuendo a tutti i cittadini con più di 70 anni di età le mascherine fornite dalla Regione Veneto. Vi ricordo che sono mascherine che hanno efficacia solo come schermo protettivo, non si possono lavare, sono personali. Siamo nella fase più delicata dell'epidemia, e Vi ringrazio tutti per l'esemplare rispetto delle ordinanze. Rimanere in casa e di uscire solamente per motivi di lavoro, di salute o per fare la spesa».

GUARITI

Rimane a quota dieci il numero delle persone guarite da quando è scattata l'emergenza. Per tutti, una volta terminato il periodo in ospedale è comunque necessario sottoporsi ad un periodo di quarantena effettuando un nuovo tampone prima di poter tornare alla vita normale.

QUARANTENA

In provincia di Belluno, dati di Azienda Zero, sono 1080 le persone in isolamento domiciliare fiduciario: si tratta di contatti stretti di una persona risultata positiva al test o di persone che hanno eseguito il tampone ma hanno pochi sintomi o nessun sintomo. Vengono monitorati con due telefonate al giorno, a chiamare il personale dell'Usl che verifica le loro condizioni di salute.

